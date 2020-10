11:04 Uhr

Corona: Kliniken an der Paar beschränken den Zugang wieder

Ab Samstag ist der Zugang zu den Kliniken an der Paar - hier das Krankenhaus Friedberg - wieder eingeschränkt.

Wegen der steigenden Infektionszahlen gibt es wieder Beschränkungen für Besuch in den Krankenhäusern Aichach und Friedberg.

Die Kliniken an der Paar mit den beiden Krankenhäusern in Aichach und Friedberg beschränken aufgrund der deutschlandweit steigenden Ausbreitung des Corona-Virus wieder die Besuchszeiten und -berechtigungen ein.

Ab Samstag, 17. Oktober, sind die Besuche bei Patientinnen und Patienten pro Tag nur noch durch eine Person, unter folgenden Voraussetzungen erlaubt:

Einhaltung des Sicherheitsabstandes von mindestens 1,50 Meter – auch in den Patientenzimmern



Besuchszeit eine Stunde zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr



Zutritt nur mit Mund- und Nasenschutz (Schal, Halstuch und Gesichtsvisier reichen nicht aus)



Besucher müssen sich in den Kliniken an der Paar an- und abmelden

Die Kliniken an der Paar bitten die Besucherinnen und Besucher, einen eigenen Mund- und Nasenschutz mitzubringen. Sowohl beim Betreten, als auch beim Verlassen des Gebäudes müssen sich die Besucher an der Information an- bzw. abmelden. Das Klinikgebäude darf vom Patienten während des Besuches nicht verlassen werden und ein Besuch der Cafeteria ist nicht möglich.

Von diesen Regelungen ausgenommen sind Patientinnen und Patienten die an Covid-19 erkrankt sind oder bei denen ein Verdacht auf Covid-19 vorliegt. Ein Besuch ist hier nicht möglich.

Leistungsfähigkeit der Kliniken an der Paar muss erhalten bleiben

Die Geschäftsführung, die dieses Verbot im Rahmen des Hausrechts verfügt hat, bittet um Verständnis für diese Maßnahme, die notwendig ist, um die Leistungsfähigkeit der Kliniken an der Paar zum Wohle der Menschen im Wittelsbacher Land soweit und solange wie möglich zu erhalten. (AZ)

