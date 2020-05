Corona-Krise? Bei Kissinger Textilfirma Kosel "boomt das Geschäft"

Plus Das Kissinger Textilunternehmen der Brüder Kosel ist eine der wenigen Webereien in Schwaben. Warum es auch in der Coronakrise gut aufgestellt ist.

Garnherstellung für den Lebensmittelbedarf, Jutegewebe für Pflanzenballen sowie Polyestergewebe für Krankenhäuser und Glas- oder Carbongewebe für den Automobilsektor; so vielfältig ist die Produktionspalette der Kosel Textil GbR in Kissing. Auf dem ehemaligen Kissinger O&K-Gelände, wo viele Kleinunternehmen Unterschlupf gefunden haben, führen Oliver Kosel und sein Bruder Horst ihre Zwei-Mann-Fima, die in den letzten Jahren immer mehr groß rauskommt.

„Wir sind zwischenzeitlich wohl die einzige Weberei im Landkreis und eine der wenigen in Schwaben“, weiß Kosel. „Für die Juteverwebung dürften wir bayernweit das einzige Unternehmen sein“, mutmaßt er. „Denn die Ware kommt sonst größtenteils aus Indien oder Bangladesch.“

Mittlerweile "boomt das Geschäft" bei Kosel in Kissing

Einst war Augsburg Textilhochburg. Dies war die Zeit, als Oliver Kosel bei der Firma Dierig seine Ausbildung als Webmeister machte und auch sein Bruder Horst diesen Beruf erlernte. Während Horst Kosel die Weiterbildung zum Textiltechniker draufsetzte und dann mehr als zwei Jahrzehnte in einer Glasweberei in Heretsried arbeitete, spezialisierte sich Oliver Kosel auf die Spulerei und machte sich vor 25 Jahren mit einem eigenen Betrieb selbstständig. „

Es war immer ein Auf und Ab in den vergangenen Jahren“, berichtet der Webmeister, „aber mittlerweile boomt das Geschäft“. Es läuft so gut, dass vor zwei Jahren auch Bruder Horst mit einstieg und die Firma in eine GbR umgewandelt wurde.

Know-how und große Flexibilität aus Kissing

In einer Zeit, in der regenerative Ressourcen eine große Rolle spielen, sind Leinen und Jute als Naturfasern groß im Kommen. Ein großes Plus des kleinen Betriebs ist auch seine enorme Flexibilität und die vielen Produktionszweige von der Spulerei über die Zwirnerei und Weberei bis zur Schärerei und Garnveredelung. „Wir produzieren momentan etwa 10.000 Meter Gewebe im Monat für Großabnehmer“, so die Kosel-Brüder. „Wir verschicken aber auch mal nur 20 Zentimeter Glasgewebe an den Schiffsbauer aus Norderney, der damit seine Jolle reparieren möchte, oder bringen für die Chiemgauer Handweberei Polypropylen oder Jute in der gewünschten Länge und Aufmachung auf kleine Spulen“.

An den fünf Webstühlen und weiteren Maschinen auf der gut 1000 Quadratmeter großen Produktionsfläche werden Garne aus Baumwolle, Wolle, Acryl, Polyester, Nylon, Carbon, Glaszwirn, Aramid oder Kupferfäden verarbeitet.

Die Kosel Textil GbR produziert auf rund 1000 Quadratmetern Fläche auf dem ehemaligen Kissinger O& K-Gelände Bild: Heike John

Für Kleinaufträge und Sonderfertigungen haben die beiden 48 und 52 Jahre alten Brüder ihre Maschinen schnell umgestellt. „Durch unser Know-how und unsere große Flexibilität können wir für jeden Kundenwunsch eine spezifische Lösung anbieten“, betonen die beiden Textilfachmänner nicht ohne Stolz. Und so reicht die Kundschaft von Oberfranken bis Norddeutschland und auch in die Schweiz und bis nach Bosnien-Herzegowina.

Die Firma aus Kissing beliefert zur Zeit einen Kunden in Dänemark

Derzeit gibt es einen Großauftrag für einen Kunden in Dänemark, der mit einem extrem reißfesten Polyesterstoff Krankenhäuser beliefert. Auch die Corona-Krise, die viele Firmen in die roten Zahlen treibt, sorgt bei der Kosel GbR nicht für Unsicherheiten. Es gibt derzeit zwar gelegentlich Lieferengpässe beim Rohstoff-Nachschub, aber grundsätzlich ist die Auftragslage gut.

In den letzten Jahren oder gar Jahrzehnten wurden viele Produktionszweige ins Ausland verlegt, jetzt geht der Trend wieder zurück. „Man hat gesehen, wie schnell eine Lieferkette unterbrochen wird“, erklärt Oliver Kosel. Seine Firma legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und setzt auf europäische Ware. „Beispielsweise wird unser Leinen hier in Frankreich und Belgien angebaut, in Spanien gesponnen und in Deutschland gewebt, in Norddeutschland veredelt und dann zum Endkunden gebracht und zur Verpackung von Edelstahl beschichtet.“

Kosel Textil fertigt auch Schutzmasken

Pro Jahr wird bei Kosel Textil allein zwischen 80.000 und 120.000 Laufmeter Leinen gewoben. Auch wenn die strengen Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise noch anhalten, ist die Kosel GbR gut gerüstet. Die Kissinger Firma hat bereits Baumwollmodalstoff für 7500 Gesichtsmasken ausgeliefert.

Polyestergarne auf einer Schäranlage Bild: Heike John

Auch der Mund-Nasen-Schutz für Pfarrer, Lektoren, Ordner, Mesner, Ministranten der Meringer Pfarrei St. Michael wird daraus gefertigt. Rund hundert Masken hat Angelika Wolf, die Mesnerin von St. Afra, zusammen mit anderen Ehrenamtlichen bereits genäht und sie wurden von Barbara Dosch mit dem Emblem der St. Michaelskirche oder der Kirche Mariä Himmelfahrt bedruckt. „Wir haben noch Stoff für weitere 24.000 Masken vorrätig“, gibt Oliver Kosel Auskunft.

Oliver Kosel ist auch Mesner in Mering

Als Mesner von St. Michael in Mering ist er unmittelbar beteiligt. „Mesner zu sein, das ist meine Berufung und mein Brotberuf, den ich seit zwanzig Jahre mit Leidenschaft ausübe, erst in Kissing und seit zwei Jahren nun in Mering“, erklärt er. Da er im liturgischen Dienst vor allem an Sonn- und Feiertagen arbeitet, kann er die Woche über Zeit für sein Textilunternehmen aufbringen.

„Das wird dann schon meist eine Sieben-Tage-Woche“, gibt er zu. Vor allen Dingen liege ihm die Innovation in seinem Beruf sehr am Herzen. „Unser traditionsreiches Unternehmen verknüpft langjährige Erfahrung mit modernen Anforderungen der heutigen Zeit“, betonen die Kosel-Brüder. „Wir arbeiten auch mit Forschungsinstituten zusammen, um immer wieder neue Stoffe aus heimischen Materialien herzustellen“. Gefragt seien reine Naturprodukte, um im technischen Bereich die Kunstfasern ersetzen zu können.

