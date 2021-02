17:50 Uhr

Corona-Lockdown: Friseure bangen um ihre Existenz

Plus Friseure und Kosmetikstudios haben seit 16. Dezember wegen Corona geschlossen. Sie kämpfen um ihre Existenz. Die Schwarzarbeit boomt - und auch Kunden verzweifeln.

Von Sabine Roth

Seit über sieben Wochen ist der Umsatz der Friseure bei null. Betriebspleiten drohen. In den sozialen Medien boomen die Hilferufe. Der Landesinnungsverband des bayerischen Friseurhandwerks rief zur Aktion "Lasst euer Licht an“ auf. Weil Friseure um ihre Existenz kämpfen und arbeiten wollen. Aber auch, weil sie von den Kunden zurückerwartet werden. Simone Suppmair von "Herz und Köpfchen" aus Ried bestätigt das: "Viele meiner Kunden rufen an und sind verzweifelt: "Man spürt das an der Stimme. Sie brauchen den Friseurbesuch, um ihren Selbstwert zu steigern und sich wohlzufühlen. Manche klingen fast schon depressiv.“

Was sie auch nervt, ist die Zweiklassengesellschaft, wie sie es nennt. Profi-Fußballer kommen mit frisch geschnittenen Haaren auf den Platz. "Ganz ehrlich, die Schwarzarbeit wird von der Politik gefördert. Kunden haben zu mir wortwörtlich gesagt: Dann kommst halt zu mir und wir tun so, als wäre ich ein Fußballprofi“, sagt Suppmair.

Friseurin Simone Suppmair aus Ried: "Die machen einem den Laden dicht!"

"Doch Friseure haben Berufsverbot, egal wem ich die Haare schneiden soll. Da gibt es keinen Unterschied.“ Die Friseurmeisterin ist richtig sauer. Weil sie Solo-Selbstständige ist, kann sie das Überbrückungsgeld erst im Februar beantragen. Das sei aber viel zu spät. Finanziell hat sie einiges in ihren Salon, den sie erst 2017 eröffnet hat, hineingesteckt. "Und dann machen die einem einfach den Laden dicht!“

Am schlimmsten ist für sie, dass sie so machtlos ist und sich regelrecht bestraft fühlt. "Wir Friseure schaffen mit unseren Händen – und genau das wird uns jetzt genommen.“ Sie hofft, dass es ein Licht am Ende des Tunnels geben wird und von der Politik bald ein deutliches Signal kommt - in den letzten Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte eine Öffnung von Friseursalons allerdings bei Weitem keine Priorität. "Eine Deadline wäre gut für uns, dann könne man besser planen." Die Perspektivlosigkeit aber mache Simone Suppmair fertig.

Hugo Meckel liebt seinen Beruf. Schwarzarbeit ist für ihn tabu. Bild: Sabine Roth (Archivfoto)

Hugo Meckel vom Friseursalon "Hair by Hugo“ in Friedberg hat ebenfalls noch kein Überbrückungsgeld bekommen: "Das steht in den Sternen. Wenn man da kein finanzielles Polster hat, sieht es düster aus. Ich lebe gerade von meinen Rücklagen, die ich mir im Lauf der Jahre geschaffen habe.“

Seine Mitarbeiter sind alle in Kurzarbeit. Er hofft, dass er am 15. Februar seinen Salon wieder öffnen darf. Man kann bei ihm bereits Termine vereinbaren. Dass in dieser Situation mancher Friseur schwarzarbeitet, um sich ein Essen leisten zu können, könne er verstehen. "Auch wir hatten viele Nachfragen, aber ich habe allen abgesagt. Das Bußgeld von 5000 Euro ist zu hoch. Es ist auch richtig, dass so etwas bestraft wird.“

"Hair by Hugo" Friedberg: Nach dem Lockdown öffnet er morgens um 6 Uhr

Gerade in der ersten Zeit nach dem Lockdown werde er mehr arbeiten, um das Defizit wieder auszugleichen. "Ich beginne dann schon um 6 Uhr in der Früh und hoffe auf ganz viel Arbeit“, sagt Meckel. Die Mieten laufen ja weiter.

Carmen Voigt von der Wellnessoase "Salzgrotte" in Friedberg darf medizinische Fußpflege anbieten. Trotzdem hat sie 80 Prozent Umsatzeinbruch. In normalen Zeiten arbeitet das Team zu sechst, momentan nur zu zweit. Bis jetzt hat sie 40 Prozent ihrer Fixkosten für Oktober bis Dezember an Hilfen erhalten. Doch auch das sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Auch die Friedberger Kosmetikerin Andrea Gall (hier ein Bild aus früheren Tagen) tut sich schwer. Bild: Franziska von Plocki (Archivfoto)

Kosmetikerin Andrea Gall aus der Friedberger Altstadt hofft, dass ihr Laden nicht zugrunde geht. "Wahrscheinlich wird es mir jetzt zum Verhängnis, weil ich versucht habe, alles aus eigener Kraft zu stemmen“, so Gall. Sie hofft jetzt auf Ostern - auf eine frühere Öffnung macht sich die Solo-Selbstständige gar keine Hoffnung.

Auch für Brigitte Marczewski vom Friseursalon "Haargenau" in Kissing ist die fehlende Perspektive schlimmer als der Umsatzeinbruch. Bis jetzt habe sie es "trotz oder besser ohne Hilfe“ ganz gut überstanden.

Michael Metzger, Inhaber des Haarstudios "Michael" in Stätzling ist sehr unzufrieden mit der Situation. "Wir warten von Tag zu Tag und werden vertröstet.“ Auch sein Salon könne nur überleben, weil er sich Rücklagen geschaffen hat. Seine Mitarbeiter bekommen Kurzarbeitergeld. Das Trinkgeld fehlt komplett. Dass das zu Schwarzarbeit animiert, versteht er, sieht das aber auch sehr kritisch: "Sie boomt zwar, aber werden hier die Hygienekonzepte genauso eingehalten wie in den Salons?“ Deshalb sollte man lieber wieder die Geschäfte öffnen.

