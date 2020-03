vor 32 Min.

Corona: Nur noch die nötigsten Arzttermine

In Zeiten von Corona haben die Ärzte in Landkreis-Süden Richtlinien aufgestellt, um sich und ihre Patienten zu schützen.

Auch im Wittelsbacher Land steigt die Zahl der Infizierten. So versuchen die Praxen im Landkreis-Süden, mit der Infektionsgefahr umzugehen.

Von Ute Krogull

Die Zahlen der Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 schnellen in die Höhe. Die Menschen sind verunsichert –und in vielen Praxen stehen die Telefone kaum noch still. Ärzte berichten auch von Patienten mit Husten und Schüttelfrost, die plötzlich in der Praxis stehen. Die Mediziner versuchen mit dieser schwierigen Situation umzugehen.





Mehrere Praxen im Raum Mering/Kissing und Umgebung haben sich nun zusammengeschlossen und einen Aufruf an ihre Patienten herausgegeben. Ziel ist es, die Ausbreitung von Covid-19 unter den Patienten zu verhindern und Risikogruppen zu schützen. Es geht aber auch um die Aufrechterhaltung der medizinischen Grundversorgung, betont Dr. Robert Guha. „Wir müssen unsere Praxisabläufe umstellen.“

Patienten sitzen nicht mehr zusammen im Wartezimmer

Wie in vielen Hausarztpraxen ist auch bei Guha in Baindlkirch gerade nicht viel „Parteiverkehr“. Das liegt nicht nur daran, dass die Menschen Angst vor der Ansteckung haben, vielmehr wurden zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen verschoben. Damit die Menschen nicht im Wartezimmer dicht an dicht sitzen, warten sie im Moment vor der Tür. Herein kommt ohnehin nur, wer klingelt.

Die Sprechstundenhilfen können so abklären, welche Symptome ein Patient hat. Guha betont. „Wenn wir auch nur einen einzigen Fall haben, müssen wir die Praxis zwei Wochen schließen.“ Einige Verdachtsfälle gab es unter seinen Patienten bereits, bislang wurde das Virus jedoch noch bei keinem nachgewiesen.

Telefonsprechstunde wegen Corona ausgeweitet

Viele Ärzte haben in diesen Tagen ihre Telefonsprechstunde ausgeweitet und machen von der Möglichkeit Gebrauch, Menschen mit Atemwegserkrankungen auch per „Ferndiagnose“ krankzuschreiben. Wer Symptome von Corona zeigt, den verweist auch Guha an den Bereitschaftsdienst.

Er weiß jedoch: „Dort ist man hoffnungslos überlastet.“ Der Ausnahmezustand zeigt sich auch in anderer Hinsicht. Seit 14 Tagen wartet die Praxis auf bestellte Schutzhandschuhe und Desinfektionsmittel; ein paar Schutzmasken hat Guha noch („aus Sars-Zeiten“).

Die will er sich aber aufsparen für noch schwierigere Zeiten. Denn natürlich erwartet Guha einen Anstieg der Fälle – andererseits hofft er auch, dass in der medizinischen Versorgung wieder Normalität einkehren kann. Praxen verschieben gerade Präventionsuntersuchungen, Kliniken nicht notwendige Operationen – da drohe ein Behandlungsstau.





Corona-Verhaltenshinweise der Ärzte 1 / 3 Zurück Vorwärts Patienten mit Atemwegserkrankungen sollten nicht in die Praxis kommen. Ärztliche Beratung/Feststellung eventueller Arbeitsunfähigkeit erfolgt zuerst telefonisch. Falls Patienten mit Atemwegsinfektionen ohne Corona- Verdacht nach telefonischer Beurteilung doch in der Praxis untersucht werden sollen, werden spezielle Termine für Infektionskrankheiten ein gerichtet.

Ob ein Corona-Verdacht besteht, wird telefonisch geklärt, eventuell unter Verweis auf die 116117.

Routinemäßige Haus- oder Heimbesuche werden zum Schutz der Patienten stark eingeschränkt.

Routineuntersuchungen werden eingeschränkt.

Abfragen von Untersuchungsergebnissen, Fragen zu Rezepten oder organisatorische Fragen sollten nur telefonisch erfolgen.

Praxistermine nur noch wenn unbedingt erforderlich.

Notfallversorgungen und dringende Maßnahmen sind davon nicht betroffen.

Elf Praxen haben sich nun zusammengetan und ein Schreiben mit Verhaltensregeln an ihre Patienten herausgegeben (siehe Infokasten). Das sind die Praxen Beyerle und Pelta Kissing, Hausärzte Kissing, Kratzer und Reins, Ärztehaus, Jasmina Aperlic, Renate Mittring, Uta Enzensberger, Mathias Keil, Praxisclinic (alle Mering), Gemeinschaftspraxis Prittriching - Egling und Gemeinschaftspraxis Guha Ried. Auch die Kassenärztliche Vereinigung hat inzwischen ein Schreiben mit ähnlichem Inhalt herausgegeben. Das Ziel ist laut Guha klar: „Wir müssen die Übertragungskette minimieren.“





