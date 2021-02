vor 32 Min.

Corona-Testzentrum öffnet ab Montag im Pfarrzentrum St. Jakob

Plus In Friedberg werden ab Montag Corona-Schnelltests im Pfarrzentrum St. Jakob durchgeführt. Warum alles sehr schnell gehen muss und was es zu beachten gibt.

Von Marlene Volkmann

Was lange währt, wird endlich gut - dieser Satz stimmt nur manchmal. Im Falle des Friedberger Corona-Testzentrums ist die Entscheidung nämlich ganz schnell gefallen. Es eröffnet am Montag im Pfarrzentrum St. Jakob und wird bis dahin eingerichtet. Betrieben wird das Testzentrum vom Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) im Auftrag des Landkreises.

Die Stadt Friedberg sei um Mithilfe bei der Ortssuche gebeten worden, erklärt Frank Büschel, Pressesprecher der Stadt. "Den Partner, also das Rote Kreuz, hat das Landratsamt direkt angesprochen", sagt er weiter. Aus dem Stadtrat sei die Idee gekommen, das Pfarrzentrum zu nutzen, was am Freitag kurzfristig und unbürokratisch von Bürgermeister Roland Eichmann und Pater Steffen Brühl umgesetzt wurde.

Zuerst dachte man nur daran, städtische Gebäude zu nutzen

Eichmann erklärt, dass man zuerst nur darüber nachgedacht hätte, städtische Gebäude zu nutzen. Die Idee war, Container auf den Volksfestplatz zu stellen. Dann habe er aber im nicht öffentlichen Teil der Stadtratssitzung darüber gesprochen, und es seien sehr viele Vorschläge der Stadträte gekommen. Unter anderem wurde das Pfarrzentrum als mögliches Testzentrum ins Spiel gebracht.

Nach Rücksprache mit Stadtpfarrer Brühl und nachdem Eichmann auch von der zuständigen Behörde das Einverständnis für die Umnutzung bekommen hatte, schauten sich Bürgermeister und Stadtpfarrer das Zentrum am Freitag mit dem Verantwortlichen des Roten Kreuzes genauer an. Als dann letztendlich das BRK auch noch schnell ein Team mit Ehrenamtlichen zusammenstellen konnte, habe dem Testzentrum nichts mehr im Wege gestanden. Das Ganze sei "ein riesengroßes Glück", sagt Eichmann.

Am Montag soll das Testzentrum in Betrieb gehen. Zunächst ist es montags und donnerstags geöffnet. Derzeit liefen aber Gespräche darüber, das Testzentrum an mehreren Tagen zu öffnen, so Büschel. Geöffnet ist das Testzentrum zwischen 17 und 19 Uhr, Tests sind ohne Voranmeldung möglich. In Friedberg werden laut Büschel ausschließlich Schnelltests durchgeführt, keine PCR-Testungen. Die Adresse des Pfarrzentrums ist Pfarrstraße 1, über den Haupteingang gelangt man zum Schnell-Testzentrum.

Weitere Test-Stationen öffnen in Mering und Pöttmes

Am Sonntag öffnet auch in Mering eine Corona-Teststation, dass vom BRK Mering betrieben wird. In Absprache mit der Gemeindeverwaltung wurde das Untergeschoss der Mehrzweckhalle als geeigneter Raum gefunden. Zur Registrierung steht der Sitzungssaal im Obergeschoss zur Verfügung. Die ersten Tests finden am Sonntag von 15 bis 17 Uhr statt. Bis auf Weiteres wird jeweils dienstags von 17 bis 19 Uhr und sonntags von 15 bis 17 Uhr getestet. Am Dienstag, 2. März, findet einmalig ein Testtermin am Vormittag von 9 bis 11 Uhr statt.

Nächste Woche folgt eine weitere Station in der Pöttmeser Schulturnhalle. Dort können sich Landkreisbewohner mittwochs von 18 bis 20 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr testen lassen. (mit sev)

