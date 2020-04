vor 48 Min.

Corona: Zahl der Infektionen im Wittelsbacher Land konstant

20 Menschen sind in Aichach-Friedberg bislang daran gestorben. Es gibt einen Corona-Hotspot.

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Aichach-Friedberg steigt derzeit nicht weiter an. Wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte, sind dem Gesundheitsamt aktuell 56 an Covid-19 erkrankte Personen bekannt, genauso viele wie am Vortag.

Seit Beginn wurden 293 Personen mit positivem Testergebnis registriert, davon sind 217 bereits wieder gesund und aus der Quarantäne entlassen. Im Landkreis sind bis heute insgesamt 20 Menschen verstorben, bei denen einen Covid-19-Infektion nachgewiesen werden konnte, 17 davon waren Bewohner des AWO-Seniorenheims in Aichach, das deswegen in der Kritik steht. Laut Desundheitsamt wurden Grundregeln der Hygienen und auch die Meldepflicht nicht beachtet.

Vier Patienten werden beatmet

In den Kliniken an der Paar werden aktuell acht positiv auf Covid-19 getestete Patienten behandelt, das ist einer mehr als am Montag. Vier Personen werden derzeit beatmet.

Lesen Sie dazu auch unseren BeitragCorona: Gesundheitsamt bekräftigt Vorwürfe gegen Aichacher AWO-Heim

Themen folgen