Corona an der Meringer Ambérieuschule: Die Ergebnisse der Tests sind da

An der Amberieuschule in Mering war ein Kind positiv auf Corona getestet worden.

Plus Ein Kind hatte sich an der Meringer Ambérieuschule mit Corona angesteckt. Nun sind die Kontaktpersonen getestet worden. Was dabei herausgekommen ist.

Von Philipp Schröders

An der Grundschule Ambérieustraße in Mering ist vor etwa zwei Wochen ein Kind einer vierten Klasse positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das führte dazu, dass mehrere Kontaktpersonen in Quarantäne mussten. Nun gibt es aber eine neue Entwicklung.

Die Kontaktpersonen des Kindes waren 20 Schüler und eine Lehrkraft. Wie das Landratsamt mitteilt, haben aber mittlerweile alle zwei negative Tests hinter sich und besuchen wieder regulär den Unterricht. Am Freitagmittag vor zwei Wochen war dem Gesundheitsamt das positive Testergebnis gemeldet worden. Susanne Geiger, Rektorin der Ambérieu-Schule, erklärte damals, dass die betroffenen Kinder ihren Eltern übergeben wurden, sodass niemand mehr den Schulbus benutzte.

Corona an der Ambérieuschule: Gesundheitsamt informiert Eltern

Am Montagabend darauf gab es dann für die Eltern der Kinder einen Elternabend von Schule und Gesundheitsamt, um über den Stand und das weitere Vorgehen zu informieren. Gesundheitsamtsleiter Friedrich Pürner sagte gegenüber unserer Zeitung, dass er „bewusst kein mediales zweites Garmisch“ wolle. Er lehne jede Form der „Hexenjagd“ ab. „Es gibt keine Schuldzuweisungen“, so Pürner vor zwei Wochen, „es geht darum, alle Betroffenen zu informieren und Ängste zu nehmen.“ Deshalb seien Auskünfte, ob es sich um einen Reiserückkehrer handele nicht zielführend.

Die betroffene Klasse startete derweil mit einer gemeinsamen Videokonferenz in die Schulwoche. Solange die Quarantäne bestand, wurden die Kinder im sogenannten Distanzunterricht betreut und lernten zuhause über ein Unterrichtsportal.

Corona im Landkreis: 506 Personen positiv getestet

Am Dienstag meldete das Landratsamt zudem den ersten Corona-Fall an einer Aichacher Schule. Das Kind stamme nicht aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, hieß es. Mehre Kontaktpersonen seien unmittelbar getestet worden. Inzwischen liegen laut einer Mitteilung vom Mittwoch, acht der zehn Tests dem Gesundheitsamt vor, alle sind negativ.

Am Dienstag hieß es noch, dass es sich bei den Kontaktpersonen um zehn Kinder und eine Lehrkraft handele. Nun teilt das Landratsamt aber mit, dass entgegen der ersten Meldung eine Lehrkraft, sechs Kinder und drei Busbegleiter in Quarantäne mussten. Die zweite Testung der Kontaktpersonen folge in den nächsten Tagen.

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind seit Anfang März bislang 506 Personen positiv getestet worden; davon befinden sich aktuell 20 in Quarantäne. Darüber hinaus befinden sich 98 Personen, die engen Kontakt mit positiv Getesteten hatten, ebenfalls in Quarantäne. 20 Menschen mit dem Coronavirus sind nach Angaben des Landratsamts im Wittelsbacher Land gestorben. (mit sev)

