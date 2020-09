Corona bestimmt den Stundenplan der Schulen in Aichach-Friedberg

Plus Wer mit Eltern und Lehrern in Aichach-Friedberg spricht, hört für das Schuljahr 2020/2021 einenWunsch: Hauptsache, es läuft halbwegs normal. Wird das funktionieren?

Normal, das heißt, möglichst viel Präsenzunterricht. Und natürlich möglichst keine Infektion mit SARS-CoV-2 an der Schule, hoffentlich keine Quarantäne! Für Schulen und Familien ist der Umgang mit der Pandemie ein Kraftakt.

Nun haben sich die Bildungseinrichtungen im Landkreis große Mühe gegeben, den Schulstart und das Schuljahr 2020/21 für ihre Zöglinge möglichst sicher und gut zu gestalten. Sicher ist aber vor allem eines: Corona wird den Schulalltag umkrempeln. Doch vieles bleibt unsicher.

Corona bleibt eine große Herausforderung für die Schulen in Aichach-Friedberg

Wie wird es zum Beispiel in der kalten Jahreszeit mit dem Lüften laufen? Wird es ausreichend „Teamlehrer“ zur Unterstützung von Lehrern geben, die zu Risikogruppen gehören? Drei im Bereich des Schulamtes klingt wenig. Wie werden Vorschläge des Kultusministeriums in der Praxis umsetzbar sein, zum Beispiel im Sportunterricht nach jedem Kind das Reck zu reinigen? Was können die Hygienebeauftragten leisten, die jede Schule einsetzen muss?

Zuletzt bestimmten Themen wie Digitalisierung, Integration der Flüchtlingskinder und der zunehmende Bedarf an sozialer Förderung den Stundenplan an Schulen im Wittelsbacher Land. All diese Themen sind ja nicht verschwunden. Hinzu kommt der Nachholbedarf der Schüler, die monatelang nicht unter optimalen Bedingungen lernen konnten.

All dies wird eine Riesenherausforderung. Die Schullandschaft im Landkreis ist gut aufgestellt. Landkreis und Kommunen unterstützen die Einrichtungen seit Langem, wo es irgendwie geht. Gute bauliche Voraussetzungen und technische Ausstattung sind vorhanden. Das zahlt sich jetzt aus, wird aber nicht alle Probleme lösen.

