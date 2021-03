Corona bleibt ein Problem - auch für Berufseinsteiger

Plus Die Pandemie macht auch die Suche nach dem ersten Arbeitsplatz nicht leichter. Die Situation für die heimischen Auszubildenden ist aber gar nicht so schlecht.

Endlich das machen, was einen wirklich interessiert und das erste eigene Geld verdienen: Eine Lehrstelle ist ein Meilenstein im Leben junger Menschen. In den Handwerksunternehmen vor Ort scheint die Ausbildungssituation trotz der Pandemie unter Kontrolle. Die Jugendlichen können betreut werden, in die Berufsschule dürfen sie allerdings nicht immer und müssen Eigeninitiative zeigen, um mit dem Stoff mithalten zu können. Wenn man mal an seine eigene Schulzeit zurückdenkt: ganz schön schwierig. Denn wem fallen schon spontan Fragen zu etwas ein, von dem man vor 45 Minuten noch gar nicht wusste, dass es das gibt? Oder wer hat schon Lust, Chemie oder Mathe selbstständig zu lernen?

Was den angehenden Auszubildenden in der Pandemie fehlt

Gleichzeitig ist besorgniserregend, dass einige Schüler in Zukunft Probleme bekommen könnten - eben wegen dieses Pandemie-Jahres. Die Schuld kann man aber weder den Schülern noch den Lehrern, noch den Politikern zuschieben. Denn für alle war die Situation eine völlig neue. Vergleichbar mit einem riesigen, voll besetzten Schiff, dass man auf Sicht durch dichten Nebel steuern musste.

Das Eltern und Schüler deshalb Angst haben, ist verständlich. Schließlich geht es um die eigene Zukunft oder die des Kindes. Aber die Betriebe scheinen gut auf ihre Auszubildenden aufzupassen und sind gewillt, Leute zu beschäftigen. Auch die Schulen geben sich größte Mühe, ihren Absolventen eine gesicherte Zukunft zu geben. Es gibt Berufsberatungen oder Messen, die online stattfinden. Persönlicher Kontakt aber fehlt in der Phase hin zur ersten Arbeitsstelle. Ist das nicht ein Problem, das schon im Online-Unterricht herausgekommen ist? Eine wirklich zufriedenstellende Lösung ist hier kaum zu finden.

