Corona hat das Wittelsbacher Land wieder im Griff

Wer es jetzt an der Disziplin fehlen lässt, riskiert noch viel weitergehende Einschränkungen als nur die Maskenpflicht.

Corona bestimmt wieder in wachsendem Maß unseren Alltag. Die Nachbarstadt Augsburg kratzt an der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen, der Landkreis Fürstenfeldbruck im Südosten des Wittelsbacher Landes ist zum Covid-Hotspot geworden, Aichach-Friedberg meldet positive Test unter Schülern und Erntehelfern. Und dabei stehen wir erst am Beginn der kühlen Jahreszeit mit geschlossenen Fenstern und Erkältungskrankheiten.

Es gibt keinen Grund zur Nachlässigkeit. Dass die Corona-Infektion auf dem Obsthof in Adelzhausen offenbar auf die unzureichende Umsetzung des Schutz- und Hygienekonzepts zurückzuführen ist, macht eines deutlich: Die AHA-Regel muss beachtet werden - Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen. Diese simplen Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, ist in unser aller Interesse.

Skiurlaub und Christkindlmarkt stehen auf dem Spiel

Wer glaubt, dass die Beschränkungen angesichts der inzwischen meist weniger schwer verlaufenden Infektionen überflüssig sind, kann sich gleich von den Plänen für einen Besuch auf dem Christkindlmarkt oder dem Skiurlaub in den Bergen verabschieden. Es wird beides - und noch vieles andere - nicht geben, wenn die aktuelle Entwicklung nicht gestoppt wird.

