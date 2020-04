15:02 Uhr

Corona im Wittelsbacher Land: Neue Infektionen, mehr Genesungen

In der Aichacher Corone-Taststation beginnt am Mittwoch der Zwei-Schicht-Betrieb.

Im Aichacher AWO-Heim ist die Zahl der Corona-Patienten gestiegen. Der Krisenstab hat besonders die Seniorenheime im Landkreis Aichach-Friedberg im Blick.

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind dem Gesundheitsamt aktuell 90 mit Corona infizierte Personen bekannt: 182 wurden seit Beginn mit positivem Testergebnis registriert, 92 davon sind bereits wieder gesund.

Zum Vergleich: Am Montag wurden 176 Infektionen und 80 Genesungen gemeldet. In den Kliniken an der Paar werden derzeit 19 Patienten mit Covid-19 stationär behandelt, vier davon in Beatmung auf der Intensivstation.

Positiver Test bei sieben Beschäftigten im Aichacher AWO-Heim

Seniorenheime Im AWO-Heim in Aichach hat sich die Anzahl der Bewohner mit einer Covid-19-Erkrankung auf insgesamt 15 erhöht. Einen Todesfall gab es jedoch nicht mehr. Bei sieben dort beschäftigten Personen fiel der durchgeführte Test positiv aus. Alle anderen Heime im Wittelsbacher Land sind im Moment noch unauffällig, was Erkrankungsfälle betrifft. Dennoch hat der Krisenstab des Landkreises die Situation der Heime besonders im Blick. Vergangene Woche wurde zum Schutz der Bewohner und Beschäftigten eine Allgemeinverfügung für alle Heime erlassen, mit detaillierten Regelungen zur Vorsorge sowie zum Vorgehen bei Verdachtsfällen und in der akuten Ausbruchsphase. Nun geht es vor allem darum, die einzelnen Heime so gut wie möglich in der jeweiligen Situation zu beraten und zu unterstützen - vor allem über das Gesundheitsamt und die Heimaufsicht, in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Pandemiebeauftragten der Heime.

Aichacher Wertstoffhof für dringende Fälle geöffnet

Wertstoffhof Die Wertstoffsammelstelle in Aichach hat ab Mittwoch wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet, ohne Voranmeldung. Abstandsregeln sind einzuhalten, deshalb ist auch mit Wartezeiten zu rechnen. Erlaubt ist aber weiterhin nur die Anlieferung von Wertstoffen in dringenden Fällen. (AZ)



