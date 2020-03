Corona in Aichach-Friedberg: Sorge um Senioren, Kranke und Kinder

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg wurde der erste Corona-Fall bestätigt. Viele sorgen sich um Senioren, Kranke und Kinder. Welche Vorsichtsmaßnahmen es gibt.

Das Telefon schrillt fast ununterbrochen. Doch auch wenn es mal Ruhe gibt, ist es in der Praxis von Dr. Tuncay Baytak nicht still. Der Friedberger Hausarzt arbeitet Patient für Patient ab, es gehe zu „wie im Taubenschlag“, sagt eine Sprechstundenhilfe. Es sei wohl das Corona-Virus, das die Menschen fürchten.

Sollte Baytak feststellen, dass ein Patient infiziert ist, wäre er als Hausarzt allerdings nicht mehr zuständig. „Die verweisen wir gleich ans Krankenhaus“, erklärt die Sprechstundenhilfe.

Besondere Sorgen machen sich viele um alte Menschen. Seniorenheime im Landkreis sind vorgewarnt. Die Altenhilfe am Landratsamt hat alle Einrichtungen mit einem Merkblatt vom Landesamt für Gesundheit versorgt. Es enthält Handlungsempfehlungen. Sie reichen von grundsätzlichen Hygienemaßnahmen bis hin zum Verhalten bei einem begründeten Verdacht. Dann soll der betroffene Bewohner zum Beispiel separat untergebracht werden, um eine Verbreitung des Erregers zu verhindern.

Das Pflegeheim Pro Seniore in Friedberg weist Besucher mit Aushängen am Eingang auf die Gefahr hin und stellt Desinfektionsmittel bereit. Pro-Seniore-Sprecher Peter Müller sagt: „Als Überträger kommen nur Besucher infrage.“ Denn für Angestellte gelte ein hoher Hygienestandard. Weitere Vorsichtsmaßnahmen gebe es dort nicht – anders als im Seniorenheim Haus an der Paar in Aichach. Seit Donnerstag werde jeder Besucher registriert, berichtet Leiterin Lolita Höpflinger. Das ist nicht alles. Was sonst noch zu tun ist, gibt ein Stufenplan vor. Momentan herrscht Stufe zwei von vier. Alle Bewohner wurden brieflich über die Schutzmaßnahmen informiert.

Das müssen Sie über das Coronavirus wissen 1 / 3 Zurück Vorwärts Ursprung: Die ersten Patienten haben sich wahrscheinlich Anfang Dezember auf dem Huanan-Seafood-Markt in Wuhan mit dem Coronavirus angesteckt, so das deutsche Bundesgesundheitsministerium.

Krankheitsbild: Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Es verursacht vor allem Atemwegserkrankungen wie Husten und Fieber. Tödlich war die Lungenkrankheit laut Bundesgesundheitsministerium bisher nur bei Menschen mit einem schwachen Immunsystem.

Ausbreitung: In China stieg die Zahl der Infizierten bis Montag auf insgesamt 77.150. 2592 der Erkrankten sind gestorben. In etwa 30 Ländern und Regionen außerhalb Festlandchinas gibt es mehr als 2200 Infektionen und 27 Todesfälle.

Strenge Hygienevorschriften gelten auch bei ambulanten Pflegediensten wie der Sozialstation Friedberg-Hochzoll. Pflegedienstleiterin Ulrike Hopfes weiß: „Die Angst ist definitiv gestiegen.“ Daher schauen die Mitarbeiterinnen noch genauer hin, wenn jemand erkältet ist. Ein Problem sei: „Der Großhändler gibt keine Masken mehr heraus.“ Und das bei einem Pflegedienst, der zu Patienten nach Hause geht. Liege ein Infektionsfall vor, sei die Sozialstation aber ebenso wie der Hausarzt nicht mehr in der Verantwortung. „Dann müssen wir die Patienten ins Krankenhaus liefern“, sagt die Beauftragte für Qualitätsmanagement Gudrun Jansen. Sie sieht die Sorge der Angehörigen: „Wenn Schwestern sich räuspern, sieht man sie gleich zusammenzucken.“ Deshalb vermeide man das Händeschütteln und achte insgesamt noch mehr auf die Hygiene.

Corona: So verhalten sich Schulen im Kreis Aichach-Friedberg

Auch an den Schulen wissen die Verantwortlichen, was zu tun ist. Das Kultusministerium hat sie mit einem Merkblatt für die Eltern versorgt, wie Cornelia Zemann, stellvertretende Leiterin der Ludwig-Steub-Grundschule Aichach berichtet. Das Blatt ging am Montag an die Eltern raus. Kernbotschaft: Wer in den Ferien in einem Risikogebiet war, soll zu Hause bleiben.

Ansonsten greift die Schule auf die in der Erkältungs- und Grippesaison üblichen Schutzmaßnahmen zurück. Die Lehrer zeigten den Kindern, wie sie richtig Hände waschen, niesen oder husten, schildert Zemann. Kinder, die krank erscheinen oder fiebrig sind, lassen sie abholen, „ganz unabhängig von Corona“, so Zemann – zum Schutz der betroffenen Kinder und der Mitschüler. Im Zweifelsfall hält die Schule Rücksprache mit Gesundheits- oder Schulamt.

Auch der Kindergarten Dasing ist auf Corona vorbereitet

Auch die Kita Wurzelkinder in Dasing hat sich auf das Corona-Virus vorbereitet. Wie Einrichtungsleiterin Martha Stimpfle erklärt, gebe es zum Beispiel feste Zeiten, zu denen die Kinder sich die Hände waschen müssen: „Nicht nur nach dem Toilettengang oder nach dem Spielen auf dem Spielplatz sollen sie sorgfältig ihre Hände säubern. Auch vor der Brotzeit, nach dem Spielen und auch sonst legen wir Wert darauf. Das haben wir mit den Kindern noch einmal besprochen.“

„Wir haben ihnen auch beigebracht, währenddessen ein Lied zu singen.“ Zudem sei das In-den-Arm-Niesen wichtig. „Meine Kolleginnen und ich haben Plakate bezüglich der Ansteckungsgefahr geschrieben und aufgehängt“, erklärt Stimpfle weiter. Auch der Elternbeirat habe ein Schreiben aufgesetzt, in dem Hotlines und Krisengebiete aufgelistet sind.

