Corona macht 2022 zum Feierjahr im Altlandkreis Friedberg

Plus 2022 wird ein Jahr der tollen Feste: Mering muss sein großes Jubiläum aufs nächste Jahr verschieben. Dann steht auch wieder das Altstadtfest in Friedberg an.

Eigentlich hätte 2021 das große Feierjahr für Mering sein sollen - mit vielen Aktionen über die Monate verteilt und dem viertägigen Lichterfest als Höhepunkt. Stattdessen wird es wohl auch in der Marktgemeinde allen als das Corona-Jahr im Gedächtnis bleiben. Denn in Anbetracht der aktuellen Pandemie-Lage musste die Gemeinde die große öffentliche Feier für heuer absagen. Mit etwas Glück klappt es vielleicht noch mit dem Festakt für die geladenen Gäste. Doch auch das ist ungewiss.

Friedberger Altstadtfest und Meringer Lichterweg im selben Jahr

2022 will die Marktgemeinde das Lichterfest, für das die Planungen bereits weit gediehen waren, jedoch nachholen. Die Hauptveranstaltung zum Meringer Jubiläum fällt damit auf ein Jahr, in dem Friedberg turnusmäßig zu seinem beliebten Altstadtfest einlädt. Allerdings werden sich diese beiden Geselligkeiten nicht in die Quere kommen. Denn der Lichterweg wirkt am besten, wenn es dämmrig bis dunkel ist. Deswegen soll das Ganze im Frühjahr oder Herbst stattfinden, wenn die Tage noch kürzer sind. Die Friedberger Zeit ist dagegen traditionell ein hochsommerliches Vergnügen.

Und nach den langen Entbehrungen der Corona-Pandemie schadet es den Menschen im Altlandkreis Friedberg sicherlich nicht, wenn sie sich auf zwei tolle Feste freuen dürfen.

