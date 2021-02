Corona macht die Maschkerer im Wittelsbacher Land noch kreativer

Plus Nach Fasching ist vielen angesichts der Corona-Pandemie nicht zumute. Doch die Faschingsvereine im Wittelsbacher Land lassen sich die Stimmung nicht ganz vermiesen.

Der Fasching lebt von der Gemeinschaft. Er lebt davon, dass sich die Menschen nahe kommen, miteinander tanzen, lachen und lustig sind. Eigenschaften, die bei einer Pandemie diesen Ausmaßes gerade nicht vorteilhaft sind. Im Gegenteil. Zurzeit herrschen Ausgangssperre, Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen, Treffen dürfen nur mit einer weiteren Person stattfinden. Wie soll da Feierstimmung aufkommen?

Es ist ja schon bitter genug, dass Angehörige kaum mehr zu ihren Eltern in die Seniorenheime oder zu ihren Angehörigen ins Krankenhaus können. Von Kindergeburtstagen, Jubiläen oder Abschlussfeiern an Schulen wollen wir noch gar nicht reden. Wer träumt da noch von Fasching?

Prunksitzung in Schmiechen, Umzug in Mering

Doch die Vereine im Landkreis lassen sich trotz allem die Stimmung nicht vollkommen vermiesen. Sie stellen für ihre treuen Anhänger unglaublich Kreatives auf die Beine. In Schmiechen findet eine Prunksitzung online statt, die Meringer haben ihren beliebten Faschingsumzug kurzerhand mit Legofiguren nachgebaut und senden diesen per Youtube in die Welt hinaus. Der Bunte Abend in der Marktgemeinde, der heuer 50-Jähriges feiert, sendet ein Onlinevideo. In Friedberg gibt es Boxen für die Maschkerer und weitere Aktionen. Das Motto: "Wir lassen uns das Feiern nicht verbieten" wird also coronakonform umgesetzt.

Wir sehnen uns alle nach ein bisschen Unbeschwertheit und Sorglosigkeit. Die fünfte Jahreszeit bot sonst vielen diesen kleinen Ausbruch aus dem Alltag. Lassen wir uns anstecken von der Motivation der Faschingsvereine, setzen uns eine rote Nase oder die bunte Perücke auf und hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder unseren Fasching zurückbekommen.

