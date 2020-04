Coronakrise: Ein Song für Friedberg – von Bürgern für Bürger

Plus Gemeinsam stark sein, und: gemeinsam singen. Wie der Song „Wir sind Friedberg“ als Initiative in der Corona-Krise ins Leben gerufen wird – und Großartiges entsteht.

Singen von zu Hause aus. „Jede Krise ist eine Chance, seid füreinander da. Jetzt ist die Zeit, wo wir zusammenstehen. Dann kann Großartiges entstehen (...).“ So beginnt der Song für Friedberg, an dem 40 Sängerinnen und Sänger aus der Herzogstadt mitwirken. Mit dabei sind professionelle Sänger, aber auch Amateure. „Das ist fantastisch“, sagt Markus Juchmes, der diese Aktion ins Leben gerufen und umgesetzt hat.

Denn als die Ausgangsbeschränkung wegen Corona beschlossen war und die Nachbarn in Friedberg Süd bei Andrea Happacher jeden Abend zu singen begannen, war das Anlass für den Wahl-Friedberger, diese Idee weiterzuentwickeln. „Wir wollten einen eigenen Friedberg-Song. Dazu haben wir in den sozialen Netzwerken zum Mitmachen aufgerufen“, berichtet Juchmes. Mit über 40 Freiwilligen hätte der 46-jährige Versicherungsmakler nicht gerechnet.

Durch den Song für Friedberg sind die Musiker zusammengewachsen

Da sie sich nicht treffen durften, tauschten sich alle über eine WhatsApp-Gruppe aus. Das berühmte Lied „We Are the World“ von Michael Jackson und Lionel Richie lieferte die Melodie. Den berührenden Text dazu hat Juchmes selbst geschrieben – angelehnt an das Original, angepasst an die aktuelle Krise. Den Klavierpart lieferte Tobias Schmitz, ein professioneller Musiker aus der Eifel und Freund von Juchmes, der von zu Hause aus am Flügel den Song einspielte. Verteilt wurde der Klavierpart über die eigene Cloud.

„Wir kannten uns vorher nicht, nun sind wir durch den Song zusammengewachsen. Nur binnen zehn Tagen haben wir alles organisiert und produziert“, so Juchmes. Nach und nach trudelten die Video-Schnipsel ein, die sortiert werden mussten. „Wir haben es jedem Mitglied selbst überlassen, je nach eigenem Mut und Können zu entscheiden, wie viel eingesungen werden soll.“ So kamen Clips vom ganzen Song, aber auch von einzelnen Sequenzen zusammen. „Auch die Bitte an ein Kind, ein kleines vorgeschriebenes Intro einzusprechen wurde umgesetzt, genauso wie eine Dankesrede von Bürgermeister Roland Eichmann“, erzählt Juchmes.

Mit diesem Lied soll ein Zeichen gesetzt werden für die Hilfsbereitschaft, für das Miteinander, das jetzt neu entfacht, für das Aufeinanderzugehen und die vielen Helfer, die unermüdlich im Hintergrund für uns alle da sind. Der Song ist der mediale Startschuss für weitere Aktivitäten von „Wir sind Friedberg“. Denn begonnen hat alles vor zwei Monaten mit der Entwicklung eines Logos. Genutzt wurde es erstmals in der Öffentlichkeit auf einer Fotowand, die am Kreisverkehr in Friedberg Süd stand. Es gab dazu auch einen Fotowettbewerb. Die Idee für das Logo kam auch von Juchmes. Er wollte damit die Botschaften „Wir lieben Friedberg“, „Die Stadt mit Herz“ und „Wir gehören zusammen“ transportieren. Doch dann kam Corona dazwischen. „Aufgrund der Corona-Krise haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir diesen Ball wieder aufnehmen und weiterspielen könnten“, sagt der Initiator.

Entstanden ist daraus die Community-Plattform „Wir sind Friedberg“, wo man sich miteinander austauschen kann. Dazu gibt es einen Youtube-Kanal, eine Facebook-Fanpage und einen Instagram-Account. Inzwischen sind diese Kanäle für jeden Ortsteil in einem passend dazu angelehnten Design erstellt worden.

Wir sind Friedberg

Insgesamt 24 Facebook-Gruppen laden ein, sich zu vernetzen und zu unterstützen. Alle unter dem Hashtag #gemeinsamstark. Damit „Wir sind Friedberg“ auch nach der Krise weiterlebt, werden Bürger aus allen Ortsteilen gebeten, sich anzuschließen: „Unser Ziel ist es, die bestehenden Facebook-Gruppen wie ‚Du kommst aus Friedberg (Bayern), wenn ...‘ miteinander unter einem einheitlichen Kleid zu vernetzen. Viele Moderatoren aus den Ortsteilen helfen uns, die Gruppen gemeinsam mit den Bürgern zu befüllen“, so Juchmes, der von Stefan Kreißl aus Bachern technisch unterstützt wird. „Wir machen das als Hobby mit viel Liebe und Leidenschaft – für unsere schöne Stadt Friedberg.“

Wer sein Bekenntnis für die Stadt öffentlich zeigen möchte, kann sich zudem ein T-Shirt oder einen Kapuzenpulli mit „Wir sind Friedberg“ besorgen. Damit verknüpft ist eine Charity-Aktion. Denn von jedem Verkauf gehen fünf Euro an die Coronahelfer: die Wasserwacht, das Bürgernetz Friedberg und die Pfarrei St. Jakob. Demnächst werden auch Tassen produziert. Schon in wenigen Tagen lagen über 180 Bestellungen vor. Die nächste Aktion ist in Planung. Hier stehen selbst genähte Mundschutzmasken im Fokus, die man gegen eine Spende erhalten kann.

Lesen Sie dazu auch: