vor 41 Min.

Coronavirus: Händewaschen ist besser als Panikmache

Die Firmen im Wittelsbacher Land bereiten sich auf Beeinträchtigungen durch das Coronavirus vor. Wie gehen die Verbraucher mit der Situation um?

Von Eva Weizenegger

Ein lautes Husten und dann noch ein elefantengleiches Niesen hinterher – im Supermarkt wenden sich alle Blicke auf einen Mann, der gerade noch versucht hat, seine Plastikflaschen in den Getränkerückgabeautomat zu verstauen. Sollte man nicht vielleicht doch lieber sofort in den benachbarten Drogeriemarkt gehen und sich mit Desinfektionsmittel versorgen. Aber nein, man muss ja noch Reis, Mehl, Zucker, H-Milch und Konserven kaufen, falls man die nächsten 14 Tage nicht aus dem Haus kann, weil man wegen des Coronavirus unter Quarantäne steht.

Nicht gleich in Katastrophenstimmung verfallen

Bei aller Dramatik, ein bisschen gesunder Menschenverstand wäre in diesen aufgewühlten Zeiten förderlich – sowohl für das eigene Nervenkostüm als auch für die Gesellschaft. Wer täglich fast im Minutentakt über die Ausbreitung des Virus informiert wird, dem kann sicherlich angst und bange werden. Aber ein körperlich gesunder Mensch wird, so die weitverbreitete Haltung der Mediziner, auch diese Erkrankung unbeschadet überstehen. Deshalb muss niemand gleich in Katastrophenstimmung verfallen. Also, Händewaschen mit Seife und heißem Wasser und nicht jedem die Hand geben – das hilft mehr als Hamsterkäufe und Panikmache.

