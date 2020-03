Coronavirus bedroht Spargelernte im Wittelsbacher Land

Plus Die Grenzschließungen bedeuten, dass ausländische Mitarbeiter bei ihrer Rückkehr in Corona-Quarantäne müssten. Bleibt der Spargel dieses Jahr auf den Feldern?

Die Spargelernte beginnt – in diesem Jahr allerdings mit wesentlich weniger Erntehelfern als geplant. Die Corona-Krise hat auch hier zu Einschnitten geführt. Tschechien, Ungarn und Polen haben die Grenzen geschlossen. Ihre Staatsbürger könnten zwar nach Deutschland einreisen, müssten nach der Heimreise jedoch 14 Tage in Quarantäne verbringen.

Für die Spargelernte ist das ein Problem. Erntehelfer aus Polen oder Rumänien stellen vielerorts einen Großteil des Personals, so auch in Ainertshofen bei Inchenhofen. Auf dem Waglerhof hat die Ernte am Mittwoch begonnen und bis jetzt gibt es 13 Helfer. Normalerweise haben sie 40 Mitarbeiter, erzählt Paul Gamperl.

In Ainertshofen stechen die Kunden den Spargel selbst

„Wir werden nicht alles stechen können“, sagt er. Warten könne er allerdings auch nicht, die Grenzen sind immerhin bis zum 5. April geschlossen. Ein bisschen Hoffnung bleibt: Auf seinem Hof kann man von Anfang April bis Ende Juni den Spargel auch selbst stechen, gerne als Familienaktivität.

Das sollten Sie über Spargel wissen 1 / 5 Zurück Vorwärts Frische Das entscheidende Kriterium für guten Spargel ist die Frische, sagt Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. „Denn der Spargel verliert mit der Lagerung extrem an Geschmack.“ Erkennen können Verbraucher frischen Spargel am besten an einem Test: Frischer Spargel quietscht, wenn man die Stangen leicht aneinanderreibt. Auch sollte auf die Spargelenden geachtet werden: Sie sollten feucht sein.

Einkauf Krehl empfiehlt, Spargel aus der Region zu kaufen. Da man am verpackten Spargel schlechter die Frische prüfen kann, rät sie dazu, beim Erzeuger direkt, also in Hofläden, zu kaufen.

Grün oder weiß? Der grüne Spargel besitzt laut Krehl mehr sekundäre Pflanzenstoffe und ist damit etwas gesünder als der Bleichspargel.

Zubereitung Ernährungsexpertin Krehl weist darauf hin, dass Spargel auch roh ein Genuss ist – etwa als Spargelsalat. Beim Kochen gilt: Je weniger Wasser verwendet wird, desto weniger laugt er aus.

Gesund Eine Portion Spargel mit 500 Gramm deckt 80 Prozent des Tagesbedarfs an den Vitaminen C und E und fast die Hälfte des Folsäure- und Kaliumbedarfs. Darauf weist das Bundeszentrum für Ernährung hin. Daneben enthält Spargel verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe und schwefelhaltige Sulfide - Stoffe, denen unter anderem eine antibakterielle und eine Krebs hemmende Wirkung zugeschrieben wird. Es ist ein ausgesprochen kalorienarmes, gut verträgliches Gemüse.

Noch schlechter sieht es in Affing aus. Paul Limmer braucht neun Erntehelfer – er habe bis jetzt niemanden gefunden. Losgehen solle es trotzdem in den nächsten zehn Tagen, sagt er. Er hat noch etwas Zeit, aber Limmer klingt trotzdem ratlos – er weiß nicht, wie es weitergeht.

Die Reiserouten sind wegen Corona versperrt

Die Familie Lunz von Lunz Erdbeeren & Spargel kommt aus Obergriesbach und verkauft ihre Produkte in Friedberg. Wolfgang Lunz hat zwar Kontakt zu seinen Erntehelfern, diese wissen aber noch nicht, ob sie kommen können. Das Problem: Rumänien hat die Grenzen zwar noch nicht geschlossen, aber die Reiserouten über Tschechien, Ungarn und Polen sind versperrt.

Lunz hofft, dass den Helfern eine Durchreise genehmigt wird. Ansonsten stehe er komplett ohne Mitarbeiter da. Dann sieht es schlecht für den Spargel aus. Er plant, in etwa drei bis vier Wochen mit der Ernte zu beginnen. „Wir machen, was geht“, sagt Lunz. Sieben bis acht Mitarbeiter bräuchte er normalweise, seine Familie könne die Ernte nicht alleine stemmen.

Losingers Hofschänke in Wulfertshausen musste schließen

Manfred Losinger aus Wulfertshausen ist gleich doppelt von den Einschränkungen durch die Corona-Krise betroffen. Er baut Spargel an, der dann in Losingers Hofschänke auch gleich zubereitet wird. Die Gastronomie musste er bereits schließen. Für die Spargelernte sei momentan „alles noch offen“. Er habe für gewöhnlich sieben Erntehelfer, die ihm bis jetzt auch noch nicht abgesagt hätten.

Mythen und Fakten rund um den Spargel 1 / 8 Zurück Vorwärts Warum gibt es Spargel nicht das ganze Jahr? Das offizielle Ende der Spargelzeit ist in Deutschland traditionell der 24. Juni. Der Grund: Soll die Ernte auch im nächsten Jahr ertragreich sein, brauchen die Pflanzen ausreichend Zeit zum Regenerieren. Daran erinnern noch heute Bauernregeln wie "Kirschen rot, Spargel tot".

Grün oder weiß – welche Sorte ist gesünder? Grün: Schon die weißen Stangen enthalten zwar zahlreiche wertvolle Inhaltsstoffe, zum Beispiel viele Ballaststoffe, Eisen, Vitamine und Nährstoffe wie Kalzium und die harntreibende Asparaginsäure. Der grüne Spargel wächst jedoch über der Erde, unter Sonnenlicht bildet er zusätzlich den Farbstoff Chlorophyll und reichlich Vitamin C.

Sind weiße Stangen leckerer als solche mit blauen Köpfen? Weiße Stangen sind hübscher, aber nicht leckerer. Sie entsprechen dem Idealbild des Gemüses: gerade, schlank, schneeweiß und mit glatter Spitze. Stößt das Köpfchen ein paar Stunden früher aus dem Erdwall ans Licht als der Erntehelfer es sticht, färbt die Sonne es blau-violett. Es kann auch passieren, dass die sonst glatte Spitze in der Sonne aufblüht. Auch das schmeckt nicht anders. Günstiger ist blauer Spargel deshalb auch nur wegen seiner untypischen Optik.

Kann man Spargel einfrieren? Ja, aber nur geschält. Soll tiefgefrorener Spargel auf den Teller, muss er direkt aus dem Gefrierfach in den Kochtopf. Er darf vorher nicht auftauen. gekochter Spargel lässt sich hingegen nicht einfrieren. Denn in den Stangen bilden sich Eiskristalle, die die gekochten Stangen nach dem Auftauen weich und matschig werden lassen.

Ist Rotwein zum Spargel tabu? "Sie können auch Bier zum Spargel trinken", sagt Harald Seitz vom Verbraucherinformationsdienst aid in Bonn. Klar, leichter Weißwein unterstreiche den sanften Spargelgeschmack. Das ist aber eher etwas für Gourmets. Wer lieber Rotwein oder Bier mag, darf auch das trinken. Allerdings sollte es kein zu herbes Bier sein und auch ein leichter Rotwein passt besser als ein schwerer.

Warum riecht der Urin nach dem Spargelessen? Der Urin riecht nach dem Spargelessen anders, das bestätigt Experte Harald Seitz: „Das hängt mit den Schwefelverbindungen zusammen.“ Dass es allerdings nur einigen Menschen so geht, stimmt nicht, sagt Seitz. Bei jedem Menschen entstehen die Stoffe im Urin, die den strengen Geruch verursachen, bei manchen allerdings stärker als bei anderen. Abschwächen lässt sich der Geruch, in dem man zum Spargelgericht viel trinkt, das verdünnt den Urin.

Ist Spargel harntreibend? Ja. Die Schwefelverbindungen, die für den intensiven Geruch auf der Toilette sorgen, bilden sich aus der im Spargel enthaltenen Asparaginsäure, diese hat gleichfalls eine harntreibende Wirkung.

Sind die Spargel-Stangen ein Aphrodisiakum? Nachgesagt wird den Stangen eine luststeigernde Wirkung bereits seit der Antike. Nicht ganz unerheblich dafür dürfte jedoch auch die Gemüseform in Phallus-Optik sein. Vielleicht steckt aber auch mehr dahinter. Immerhin wird Spargel auch in der ayurvedischen Medizin zur Behandlung von Potenz- und Luststörungen verwendet.

Sie stünden in Kontakt, aber auch seine Helfer wissen nicht, ob sie kommen. Losinger sagt, er müsse „auf Sicht“ fahren. Es wäre sicherlich ein Verlust, wenn seine Helfer absagen würden, aber gesund bleiben sei für ihn wichtiger. „Wir müssen da jetzt durch“, sagt er, und meint sowohl die Spargelernte als auch die Corona-Krise insgesamt.

Spargelhof Lohner in Inchenhofen fürchtet enorme Probleme

In Inchenhofen auf dem Spargelhof Lohner ist man noch positiv gestimmt, aber auch hier zeichnen sich enorme Probleme ab. Das Unternehmen hat jetzt 60 Erntehelfer, sie bräuchten etwa 700. Momentan kommen die vorwiegend rumänischen Helfer nicht über den Landweg nach Deutschland, aber „bis nach Ostern kann es anders aussehen“, sagt Josef Lohner, einer der Geschäftsführer. Er hat noch etwas Zeit.

Die Ernte beginnt bei ihm kommende Woche, mit dem bis dahin verfügbaren Personal. Lohner hofft auf Nachzügler nach Ostern, und dass das Unternehmen „mit einem blauen Auge davonkommen“ wird.

Auch bei Mahls Obsthof in Adelzhausen sieht es schlecht aus. Momentan sind noch 15 Helfer da, aber die wenigsten bleiben bis zur Spargelernte im April. Außerdem bräuchte der Obsthof etwa 150 Helfer allein für Spargel. Sie stünden in Kontakt mit Arbeitern aus Rumänien, sagt Oksana Bauer. Noch sei unklar, ob jemand anreist – die Angst, bei der Rückkehr in Quarantäne zu müssen, hält viele Rumänen zurück.

Mahls Obsthof in Adelzhausen sucht dringend Ersatz

Anfang April soll die Ernte beginnen, es bleibe also noch etwas Zeit. Wenn jedoch kein weiteres Personal gefunden wird, dann hilft es auch nichts, „wenn das Wetter mitspielt und die Ernte gut ist“, so Bauer. Der Obsthof sucht dringend nach Ersatz, genau wie alle anderen.

Viele der Spargelbauern bauen auch Erdbeeren an. Für die Erdbeerernte bleibt jedoch noch etwas Zeit – es geht erst im Mai los. Auch hier wird es schwierig, wenn es keine Erntehelfer gibt. Erdbeeren können jedoch von Kunden selbst gepflückt werden, und so hoffen die Bauern, dass zumindest die Erdbeeren nicht auf dem Feld bleiben.

