vor 17 Min.

DSDS: Katharina aus Dasing muss nach Unfall mit Gips antreten

Katharina Eisenblut aus Dasing tritt am Samstag im Recall von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) unter erschwerten Bedingungen an. Sie hatte einen Unfall.

Von Ute Krogull

Katharina Eisenblut aus Dasing ist am Samstag um 20.15 Uhr bei " Deutschland sucht den Superstar" auf RTL zu sehen. Doch die 26-Jährige ist verzweifelt. Sie hatte einen Unfall und muss mit Gips antreten. Der Schock sitzt offenbar tief. "Ich hätte tot sein können", sagt sie weinend in einem Interview.

DSDS: Kandidatin Katharina wird von Auto angefahren

Die Sängerin muss sechs Wochen lang einen Gips tragen, wie sie in dem Interview, das der Sender RTL veröffent hat, erzählt. Was war passiert? Katharina wollte eine Straße überqueren, als das Auto kam. Andere warnten sie, sie drehte sich um, rutschte auf dem nassen Asphalt aus, stürzte - und wurde von dem Wagen erfasst.

Die DSDS-Jury (von links) Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen beim Recall von "Deutschland sucht den Superstar" im Kloster Bronnbach. Bild: TVNow/Stefan Gregorowius

Am liebsten wäre sie nicht ins Krankenhaus gegangen, wollte unbedingt antreten, doch der Sanitäter des Teams überredete sie. Ergebnis: Der Knöchel ist gebrochen, sechs Wochen Gips. Doch Katharina, die bereits zum zweiten Mal bei DSDS antritt, gibt so schnell nicht auf und wird am Samstagabend mit Gips singen. Wie das gehen soll, wusste sie offenbar vorher nicht so recht, hatte auch Sorge, dass ihr Aussehen die Jury beeinflussen könnte. "Aber ich bin eine Kämpferin", sagt sie in dem RTL-Interview unter Tränen. "Ich will gewinnen, ich will meinen Traum leben."

Dieter Bohlen nannte Katharina aus Dasing bei DSDS "geistesgestört"

Katharina Eisenblut hat bei DSDS schon so einiges erlebt. Im Jahr 2011 schaffte sie es in den Recall, obwohl Dieter Bohlen sie als "geistesgestört" bezeichnet hat. Jetzt bei DSDS 2021 schafft sie es wieder in den Recall. Und das, obwohl sie vor allem damit auffällt, dass sie der DSDS-Jury derbe die Ohren vollgequasselt. Aber die Frau mit der tollen Stimme kann auch gut singen und ist deshalb im Recall.

Für die besten Kandidaten geht es beim Recall ins Schloss Bronnbach, eine 1151 gegründete ehemalige Zisterzienser-Abtei in Wertheim. Hier treten die Kandidaten in vor der Dreier-Jury aus Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer an. Die Kandidaten singen in Kleingruppen im Kloster und erstmalig sogar in einem Kuhstall auf dem Gelände. Die besten 27 Sängerinnen und Sänger schaffen es in den Auslands-Recall.

Katharina verliebt sich bei "Deutschland sucht den Superstar" in Marvin

Mit unserer Redaktion konnte sie vor ihrem Auftritt nicht sprechen. "Wir dürfen heute nichts sagen", so ihr Freund am Telefon. Denn Katharina hat bei DSDS ihre neue Liebe kennen gelernt. Es ist der Kandidat Marvin - nun nicht mehr ihr Konkurrent, sondern ihr Herzblatt. "Ich hoffe, es hält für immer", sagt sie. Er verspricht seiner wegen des Unfalls gehandicapten Liebsten: "Ich trage dich zum Auftritt."

