12:15 Uhr

Dachs verursacht Autoschaden von etwa 5000 Euro

In Dasing kollidierte ein Auto mit einem Dachs. Nach Angaben der Polizei Friedberg war das Tier danach nicht mehr auffindbar.

Am Montagmittag kollidierte ein 30-Jähriger mit seinem Pkw auf der B300 im Bereich der Abzweigung nach Oberzell nach seinen Angaben mit einem Dachs. Durch den Zusammenstoß mit dem Tier wurde der Tank des Fahrzeugs aufgerissen. Daraufhin musste die Freiwillige Feuerwehr die Fahrbahn sperren. Der Dachs war nach dem Zusammenstoß weitergelaufen, die Suche nach dem mutmaßlich verletzten Tier blieb jedoch erfolglos. Am Fahrzeug entstand nach Angaben der Polizei Friedberg ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (pos)

Themen folgen