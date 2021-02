vor 49 Min.

Dacia-Fahrer rammt Auto und flieht

Ein Zeuge beobachtet am Montag einen Unfall in Friedberg - ein Dacia-Fahrer beschädigt ein geparktes Auto und fährt einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

In Friedberg ist es zu einer Unfallflucht gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein grauer Dacia rückwärts mit seiner Anhängerkupplung gegen ein geparktes Fahrzeug. Ein Zeuge konnte die Tat beobachten.

Unfallflucht: Die Polizei bittet um Hinweise

An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro, der mutmaßliche Täter entfernte sich von der Unfallstelle. Die Tat ereignete sich am Montag gegen 14 Uhr in der Gabelsbergerstraße. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3231710 entgegen. (volkm)

