Damit Friedbergs Gymnasiasten gerne an die Schule zurückdenken

Im vergangenen Jahr förderte der "Verein der Freunde des Gymnasiums Friedberg" das Schulleben mit mehr als 15.000 Euro. Wofür das Geld verwendet wurde.

50 Jahre alt ist das Friedberger Gymnasium geworden, und ebenso alt ist der Verein der Freunde, der die Schule auf vielfältige Weise unterstützt.

Der Verein unter Vorsitz von Peter Faaß hat derzeit über 500 Mitglieder. Deren Beiträge und Zuwendungen von Spendern machten es möglich, im Jahr 2020 über 15.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Das Geld wurde unter anderem für die digitale und mediale Ausstattung und verschiedene Aktionen verwendet. So füllte der Verein die Turnbeutel der fünften Klassen, finanzierte einen zweiten Büchersatz für die fünften und sechsten Klassen, das jährliche Preisträgerkonzert, Lizenzen für Software der Schulbücherei und anderes mehr.

Die Abifahrten des Gymnasiums Friedberg fielen 2020 aus

Regelmäßige Zuwendungen fließen in die Bildungs- und Abiturfahrten, die 2020 im Zuge des Corona-Lockdowns allerdings ausfielen. Unter normale Umstanden tritt der Verein als Veranstalter der Abiturfeiern auf und übernimmt die Vorfinanzierung der diversen Gebühren wie zum Beispiel Hallenmiete, Sicherheitsdienst, Sanitäts- und Feuerwehrwachen.

"Wir begleiten mit Rat und Tat die verschiedenen Abiturjahrgänge bei der Organisation der Abschlussfeiern und stehen so in regelmäßigem Kontakt bereits schon jetzt mit der Q 11 für das nächste Jahr und der Q 12 für dieses Jahr", berichtet der Vorsitzende Peter Faaß. Er wünscht sich, dass sich viele Schülerinnen und Schüler an ihre Schulzeit positiv erinnerten und vielleicht einen Teil der Unterstützungen, die sie in den vergangenen Jahren genießen konnten, als Mitglieder beim Verein der Freunde oder als Alumni zurückgäben. (AZ)

