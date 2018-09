18.09.2018

Damit der Schulweg sicher bleibt

Neongelbe Westen helfen dabei, dass Erstklässler ohne Probleme ans Ziel kommen. Was Erwachsene außerdem tun können

Von Annemarie Rencken

Friedberg Früh morgens, wenn es noch dunkel ist, wird man sie wieder auf den Friedberger Gehwegen sehen: Die neongelb reflektierenden Erstklässler in ihren neuen Sicherheitswesten. „Ihr müsst gut sichtbar sein, weil immer mehr Autos unterwegs sind.“ So erklärte Bürgermeister Roland Eichmann den Schulanfängern bei der Veranstaltung der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg, warum sie ihre Westen jeden Tag tragen sollten. Die Auftaktveranstaltung zur Aktion „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ fand in der Theresia-Gerhardinger-Grundschule statt. Hier überreichten geladene Gäste um Landrat Klaus Metzger den diesjährigen Erstklässlern ihre Sicherheitswesten.

Aktuell kommt es im Landkreis zu sehr wenigen Unfällen auf den Schulwegen, trotz des steigenden Verkehrsaufkommens. 2017 gab es zum Beispiel nur fünf, keiner davon endete tödlich. Damit das auch so bleibt, ist es wichtig, dass Eltern mit ihren Kindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr einüben.

„Wie reagiere ich, wenn eine Ampel ausfällt oder wenn ein Auto den Gehweg blockiert?“, beschreibt Manuela Haack mögliche Szenarien, die Eltern mit ihren Kindern durchsprechen sollten. Sie ist die Verkehrserzieherin der Friedberger Polizei.´Eltern seien häufig auch in der Pflicht, ihr eigenes Verhalten zu verändern: „Immer öfter werden Kinder direkt mit dem Auto zur Schule gebracht, so entsteht ein zunehmendes Verkehrschaos.“ Dies sei für Kinder besonders gefährlich, da sie aufgrund ihrer Körpergröße schnell den Überblick zwischen den Autos verlieren.

Für Sicherheit auf dem Schulweg sorgen außerdem Lotsen, die nach wie vor dringend gesucht werden (wir berichteten). Bislang gab es in Bayern noch keinen Unfall an einem von ihnen gesicherten Straßenübergang. Deswegen können Eltern auch zur Sicherheit der eigenen und aller anderen Kinder beitragen, wenn sie selbst einen Posten als Schulweghelfer übernehmen.

Kontakt Wer sich dafür interessiert, als Schülerlotse aktiv zu werden, kann sich bei der Theresia-Gerhardinger-Grundschule, der Polizeidienststelle Friedberg oder direkt bei der Koordinatorin des Schulweghelferdienstes Annemarie Schulte-Hechfort unter der Telefonnummer 0171/3468191 melden.

