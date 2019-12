vor 27 Min.

Damit der Start in den Tag gelingt

Der Verein KostBar bereitet für 50 Kinder an der Vinzenz-Pallotti-Schule täglich ein Frühstück zu

Von Brigitte Glas

Täglich um 8.15 Uhr geht es los: Deutsch, Mathe, Musik, Sport … Damit den Kindern das auch gelingt, sollten sie gut gefrühstückt haben. Selbstverständlich ist das aber nicht, selbst in unserer wohlhabenden Region. Zwischen 30 und 50 Kinder frühstücken morgens in der Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg. Der Verein KostBar hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Kindern ein gesundes Frühstück auf den Tisch zu stellen. „Das kennen wir doch aus eigener Erfahrung, wir können nicht konzentriert sein und gute Leistung bringen, wenn wir hungrig sind“, sagt Vereinsgründerin Manuela Beier.

Also suchte sich Beier Mitstreiter, die an jedem Schultag ab 7.30 Uhr in der Schulküche stehen und unter anderem Brote schmieren, Obst und Gemüse schneiden, Tee kochen und dann alles auf einem kleinen Büffet bereitstellen. Zu Hilfe kommen noch zwei Praktikantinnen.

Um 7.45 Uhr kommt der erste Schulbus an der Vinzenz-Pallotti-Schule an, dann geht es Schlag auf Schlag. Ein Junge und ein Mädchen kommen herein, grüßen, bedienen sich an Müsli und Joghurt und plappern munter drauflos. Die nächsten beiden Kinder sind nicht so gesprächig, es ist ja auch noch früh am Morgen. Sie schlürfen an einem Tee und an einer Tasse Milch und beißen genüsslich in ihre Käsebrote. Die nächsten Frühstücksgäste diskutieren lautstark zu Ende, was sie schon im Bus beschäftigt hat. Ein gutes Frühstück wirkt sich nicht nur auf das Lernen, sondern auch auf das Sozialverhalten positiv aus. Das gemeinsame Frühstück hat durch die Kommunikation mit den anderen Kindern und den Frühstücksbetreuern auch eine große soziale und psychologische Bedeutung.

„Es ist gar nicht so selten, dass Kinder ohne Frühstück und Pausenbrot in die Schule kommen. Sie müssten hungrig den ganzen Schultag überstehen“, weiß Beier. Solche Zustände seien nicht nur in Großstädten und sozialen Brennpunkten zu beobachten, sondern auch in unserem Landkreis. Über die Gründe lässt sich spekulieren: berufstätige oder alleinerziehende Elternteile, keine flexiblen Arbeitszeiten, Schichtarbeit, keine Großeltern in der Nähe, oder, oder, oder.

Manuela Beier und ihr Team setzen an jedem Schultag ihre Arbeitskraft ein. Die Lebensmittel finanzieren der Verein und Sponsoren. Edeka Wollny spendet Milch und Milchprodukte und die Bennomühle Ziegenaus das Müsli. Das benötigte Brot kommt aus der Stadtbäckerei Scharold. Und dann gibt es noch Privatpersonen, die zum Frühstücksbüffet Marmelade, Honig und im Sommer und Herbst Obst und Gemüse aus den eigenen Gärten beisteuern. Trotzdem braucht KostBar Unterstützung, und zwar finanzielle, um zum Bei-spiel im Winter Obst und Gemüse zukaufen zu können. Und der Verein kann auch noch engagierte Frauen und Männer gebrauchen, die morgens das Frühstück vorbereiten. Die Nacharbeiten gehen dann schnell: Alle Kinder bringen ihr Geschirr wie selbstverständlich selber zur Spülmaschine.

Weitere Infos unter www.kostbar-friedberg.de.

