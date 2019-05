Dampflok-Schau im Friedberger Bahnhof ist eröffnet

Ein 75-jähriger Fahrradfahrer wird in Unterbergen angefahren und schwer verletzt. Wie der Unfall abläuft.

Kinder haben Spaß am Mitmachen beim ersten Sitzkissenkonzert in Dasing. Die Erzählerin und das Orchester zeigen, wie spannend Märchen sind.

Kissing

Unbekannte bewerfen Unterstand am Bahnhof mit Steinen

Am Bahnhof in Kissing richten Randalierer einen Schaden von rund 10.000 Euro an. Unter anderem bewerfen sie die verglasten Unterstände.