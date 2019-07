vor 57 Min.

Dank an Lebensretter

Polizeipräsident Michael Schwald hat drei junge Menschen geehrt, die mit ihrem beherzten Einsatz einen 21-Jährigen vor dem Ertrinken im Friedberger Baggersee retteten. Die Taucher Christine Lamberts und Moritz Rammensee bemerkten am 23. Juni gegen 15.30 Uhr, wie ein Schwimmer zwischen den beiden in der Nähe des Südufers befindlichen Badeinseln unterzugehen drohte. Geistesgegenwärtig brachen die beiden Münchner ihren Tauchgang ab und schwammen zu der entsprechenden Stelle. Dort angekommen, beförderte die Taucherin Lamberts den Mann, der sich bereits in einer Tiefe von ca. zwei Metern befand, wieder an die Wasseroberfläche. Gemeinsam mit dem hinzugekommenen Angehörigen der Wasserwacht Patrick Schneider gelang es den beiden Tauchern, den 21-Jährigen, der kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte, an das rettende Ufer zu bringen. Der Betroffene hat den Badeunfall folgenlos überstanden.

Schwald dankte den drei Lebensrettern für ihren Einsatz. „Durch Ihr mutiges und selbstloses Handeln sind Sie ein wichtiges Vorbild für andere. Sie haben nicht weggeschaut, sondern durch Ihren Einsatz Leben gerettet. Für Ihren Mut und Ihre Zivilcourage danke ich Ihnen im Namen der nordschwäbischen Polizei.“ (FA)

