Danke für die gemeinsame Zeit

Das St.-Afra-Hospiz beschließt seine Veranstaltungsreihe zum Thema „Lichtblicke in der Trauer“

Das St.-Afra-Hospiz führt am Samstag, 26. Oktober, seine sechste Veranstaltung in der Reihe „Lichtblicke in der Trauer“ durch. Das Angebot des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdiensts im Caritasverband richtet sich an Menschen aus dem gesamten Landkreis, die einen nahen Angehörigen verloren haben und bereit sind, sich mit ihrer Trauer auseinanderzusetzen. Treffpunkt ist von 10 bis 12 Uhr in den Friedberger Räumen des St.-Afra-Hospizes in der Bahnhofstraße 28, im Gebäude des Friedberger Bahnhofs.

Herbstzeit ist Erntezeit und somit der richtige Zeitpunkt, um danke zu sagen. „Dieses Gefühl mag für einen Menschen, der einen großen Verlust erlitten und zu verarbeiten hat, zunächst weit weg sein“, wissen die Trauerbegleiter. Doch dankbar auf eine gemeinsam verbrachte Zeit zurückblicken und noch einmal anzuschauen, was in der Vergangenheit war, helfe den Schmerz zu bewältigen und alles zu verarbeiten. Dabei wollen die Trauerteams mit Impulsen und Gesprächsbereitschaft zur Seite stehen. Beim nächsten Treffen sind die beiden Trauerbegleiterinnen Patricia Steidle und Angelika Moll anwesend.

Bewusst den Weg der Trauer zu gehen, um sich selbst zu finden, das übten die Teilnehmer bei der vergangenen Zusammenkunft im August ein. Zu Gast war Anita Sedlmair aus der Meringer Hospizgruppe, die im Freien aus Stöcken ein Labyrinth legte. Das Zusammentreffen am 26. Oktober steht dieses Mal nun ganz im Sinne des zurückliegenden Ernte-Dank-Festes. In der Gruppe werden eigene Bedürfnisse erspürt und Trauernde erfahren unter Gleichgesinnten Verständnis für ihre Gefühlswelt, die oft im Kontrast zur Außenwelt steht. Ein halbes Jahr sollte der Trauerfall zurückliegen und die Gefühle des schmerzlichen Verlusts nicht zu frisch sein, so rät Christine Schwarz-Marinkovic.

Nur dann seien die Trauernden in der Lage, ihre Situation zu reflektieren und Impulse von außen anzunehmen, so lehrt die Erfahrung. Nicht selten können sich Kursteilnehmer auch gegenseitig in schweren Stunden stützen. Mit dem Treffen im Oktober schließt ein ganzer Jahreskreis und somit die erste Runde des Jahresangebots „Lichtblicke in der Trauer“. Über den Erfolg der angebotenen Reihe freut sich die Friedberger Koordinatorin im St.-Afra-Hospiz Christine Schwarz-Marinkovic. „Unser im vergangenen Dezember gestartetes Angebot für Trauernde wurde sehr gut angenommen und darum werden wir auch im kommenden Jahr die zweimonatlichen Veranstaltungen beibehalten. Auch 2020 stehen ihr die drei Trauerbegleiterinnen Angelika Moll, Patricia Steidle und Angela Asam zur Seite und sind im Wechsel im Einsatz. „Wir beginnen mit der neuen Jahresrunde gleich wieder am 28. Dezember“, kündigt Christine Schwarz-Marinkovic an. Zum Jahresende Bilanz ziehen und trotz Trauer gestärkt ins neue Jahr blicken, wünschen die Veranstalter den Teilnehmern. (jojo)

Info und Anmeldung unter Telefon 0821/21702416.

