vor 22 Min.

Das Ausbildungsziel fest im Blick

Bei der Forum Media Group starten die jungen Leute auf ungewöhnliche Art ins Berufsleben

Merching Die Forum Media Group in Merching bietet auch in diesem Jahr sechs jungen Leuten in verschiedenen Medien- und IT-Berufen eine Ausbildungsstelle. Sie trafen sich gemeinsam mit anderen Auszubildenden des Unternehmens und der Ausbildungsleitung bereits vorab für ein erstes Kennenlernen, verbunden mit einem kleinen Workshop zum Thema Ziele. Im Schützenverein Althegnenberg fand die Mediengruppe einen idealen Partner dafür.

Der Verein hat im letzten Jahr viel investiert und eine Bogenschießanlage samt Bogenhütte mit großem ehrenamtlichen Engagement errichtet. „Wir sind offen für alle Interessierten und nehmen gerne die Gelegenheit wahr, unseren Sport vorzustellen“, so Bogenreferent Frank Haubach, der mit seinen Helfern den Nachmittag begleitete und die Auszubildenden der FMG in den Bogenschießsport einführte.

Eine nicht nur sportliche Herausforderung war es für alle Teilnehmer: So braucht ein Bogenschütze neben Kraft – um den Bogen überhaupt spannen zu können – Achtsamkeit, Körperbewusstsein, Haltung, Balance, Timing, Geduld, innere Gelassenheit, Mut, Konzentration im Augenblick und eine ausgesprochene Lern- und Übungsbereitschaft.

„Alles Eigenschaften, die sich perfekt in die Ausbildungszeit übertragen lassen“, findet Daniela Krauss, Ausbildungsleiterin bei der Forum Media Group. Abgerundet wurde das Begrüßungsprogramm am Montag durch eine Schnitzeljagd im Verlagsgebäude, bei der die Azubis einen ersten Einblick in Abteilungen und Tätigkeitsfelder erhielten. (FA)

