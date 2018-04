vor 36 Min.

Das Bistum wirft einen Blick auf St. Michael

Im Rahmen einer Pastoralvisitation widmet sich Generalvikar Harald Heinrich den Anliegen der Pfarrgemeinde

Von Heike John

Was bewegt die Mitglieder der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Michael? Um das herauszufinden, hat sich von kommenden Freitagabend bis Sonntag der Augsburger Generalvikar Monsignore Harald Heinrich zu einem Besuch angemeldet.

Die sogenannte Pastoralvisitation beginnt mit einer Andacht am Freitag um 18 Uhr in St. Michael und endet am Sonntag nach einem gemeinsamen Gottesdienst um 10 Uhr mit einem anschließenden Empfang im Papst-Johannes-Haus.

Mit der im Februar 2015 begonnenen Visitation aller Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften hat die Diözese Augsburg eine uralte kirchliche Tradition wieder aufgegriffen. Im Vordergrund steht nicht die Prüfung der Kirchenbücher und der Situation der kirchlichen Gebäude und sakralen Gegenstände, sondern vielmehr soll in einer Fülle von Gesprächen das gegenseitige Verständnis zwischen Bistumsleitung und Gemeinde vor Ort gestärkt werden.

Die auf fünf Jahre angelegte Aktion will den Gemeinden die Gelegenheit zu einer Art „Standortklärung“ geben. Für Harald Heinrich bedeutet dieses Angebot des Bistums ein Mammutprogramm. Gleich am Freitag, im Anschluss an die Andacht, sind die kirchlichen Gremien wie der neu gewählte Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand sowie die Kirchenpfleger zu einem Gespräch geladen und haben die Möglichkeit, sich mit dem Generalvikar auszutauschen.

Der Samstag ist für Einzelgespräche reserviert. Vormittags sind die haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiter, die nicht zum Pastoralteam gehören, wie der Organist, der Mesner oder die Damen vom Büroteam an der Reihe. Außerdem finden Unter-vier-Augen-Begegnungen mit den einzelnen Geistlichen statt. „Da habe auch ich einen Gesprächstermin“, erklärt Pfarrer Schwartz. „In diesem Austausch wird es eher nicht darum gehen, was wir für Bauvorhaben stemmen wollen, sondern unsere ganz persönliche Situation als Priester kann zur Sprache kommen“. Am Samstagnachmittag will sich Heinrich Zeit nehmen, um das Engagement der Ehrenamtlichen kennenzulernen. Auf dem Plan stehen Gespräche mit dem Ministrantenteam, mit Firmgruppenleitern und den Vorbereitungsteams für Kleinkinder- oder Familiengottesdienste sowie mit Vertretern der Kolpingsfamilie und des Frauenbunds. Die Begegnungen finden nicht nur im Pfarrhaus statt, sondern auch in den Räumen des Kinderhauses St. Afra und im Theresienkloster, wo neben den Theresienschwestern die Vertreterinnen des nigerianischen Ordens sich vorstellen. Kennenlernen soll der Abgesandte der Diözese auch das soziale Engagement der Ambulanten Kranken- und Altenpflege, der Tafel und des Kleiderladens. Abschluss der Pastoralvisitation bildet der Gottesdienst am Sonntag. Ausnahmsweise findet er bereits eine halbe Stunde früher als sonst, also bereits um 10 Uhr statt. Damit möglichst viele Pfarrangehörige teilnehmen, entfallen an diesem Tag alle anderen Gottesdienste außer der Messfeier im Theresienkloster.

Im Anschluss an den Gottesdienst, etwa um 11.30 Uhr besteht für alle Gemeindemitglieder im Rahmen eines kleinen Sektem-pfangs die Möglichkeit zu einer Begegnung mit dem Generalvikar. Dazu lädt die Kirchengemeinde in den großen Saal des Papst-Johannes-Hauses. Pfarrer Schwartz hofft auf sehr zahlreiche Teilnahme. „So eine Visitation findet schließlich nur alle 20 bis 30 Jahre statt“. Für ihn sei es ein Zeichen großer Wertschätzung, dass sich der Generalvikar als Vertreter des Bischofs so viel Zeit nimmt und auf die Pfarrei einen neutralen Blick von außen wirft, betont Schwartz. Er verspricht sich im vielfältigen Austausch mit dem Leiter der Bistumsverwaltung einen klareren Blick auf die eigene pastorale und gemeindliche Situation. Im Rahmen der Pastoralvisitation komme der Generalvikar viel rum und könne auch Erfahrungswerte aus anderen Gemeinden in ähnlicher Situation weitergeben. „Das persönliche Gespräch steht im Vordergrund, aber natürlich werden wir auch unsere bevorstehenden großen Herausforderungen zum Thema machen“, räumt Pfarrer Schwartz ein. Wie kann es beispielsweise einer Zuzugsgemeinde wie Mering gelingen, sich Neubürgern gegenüber offen zu zeigen und neu zugezogene Familien zu integrieren? Und letztendlich wird wohl auch die Vision 2025 nicht ganz außen vor bleiben.