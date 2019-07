vor 32 Min.

Das EAV-Konzert in Mering ist beinahe ausverkauft

Nur wenige Restkarten für das Konzert am Badanger in Mering sind noch erhältlich. Wie die Vorbereitungen ablaufen.

Von Gönül Frey

Die Erste Allgemeine Verunsicherung mit ihren Hits wie „Märchenprinz“ oder „Ba-ba-Banküberfall“ ist längst schon Kult. Am Samstag, 27. Juli, spielen die Musiker auf ihrer Abschiedstour am Meringer Badanger. Es dürfte mit rund 4000 Besuchern das bislang größte Open Air auf dem Freizeitgelände werden. Entsprechend hat Veranstalter Acky Resch mit den Vorbereitungen schon jetzt alle Hände voll zu tun.

Um leere Zuschauerreihen braucht er sich dabei keine Sorgen zu machen. Der Vorverkauf im Internet ist bereits abgeschlossen. Nur wenige Restkarten sind noch erhältlich beim Markt Mering, bei Acky Resch und bei Getränke Ehrenreich in Kissing. Eine Karte kostet 44 Euro. Weil die Fans mit ihrer Band in die Jahre gekommen sind, wird für jede verkaufte Karte ein Sitzplatz zur Verfügung gestellt. Laut Resch werden allein fürs Bestuhlen 20 Mann mehrere Stunden lang im Einsatz sein. „Die jungen Leute, die eher das Woodstock-Feeling suchen, werden sich Decken mitbringen und sich irgendwo im Gelände ein Plätzchen suchen“, vermutet er. So war es bereits beim HaindlingKonzert im vergangenen Jahr, zu dem rund 2500 Zuhörer kamen.

Am Trend zu veganem Essen geht auch in Mering kein Weg vorbei

Von den Erfahrungen damals kann der Meringer heute profitieren. Das betrifft die gesamte Organisation, aber auch Menschliches. „Sobald Musiker erfolgreich sind, kommen die Sonderwünsche“, weiß er. Hans-Jürgen Buchner, der Haindling-Frontmann , bestand beispielsweise darauf, dass der Konzerttermin passend auf den Mondkalender abgestimmt wurde. Bei der EAV drehen sich die Ansprüche vor allem um die kulinarische Versorgung. „Ganz wichtig ist, dass für die Musiker veganes Essen zur Verfügung steht“, verrät Acky Resch.

Doch das kann den Organisator nicht ins Schwitzen bringen. Am veganen Essens-Trend gehe eh kein Weg vorbei. An den Imbissständen beim EAV-Konzert lasse sich das zwar noch nicht umsetzen. Doch in seinem Badanger-Biergarten will Resch heuer auch vegane Brotaufstriche anbieten.

Beim Open Air hat Acky Resch entsprechend der Besucherzahl die Verkaufsstände aufgestockt. Links und rechts der Bühne gibt es jeweils zwei Versorgungspoints für Essen und Trinken. Gereicht wird bayerisches Fingerfood, also zum Beispiel Bratwurst in der Semmel. „Zu trinken gibt es eine Vielfalt an Getränken: Bier, Weinmischgetränke und alkoholfreie Getränke – aber keinen harten Alkohol“, verspricht der Veranstalter.

Für die Band steht eine extragroße Bühne mit 13 auf zehn Metern Fläche zur Verfügung. Auf einer Videoleinwand daneben sind die Musiker auch auf den weiter entfernten Plätzen noch gut zu sehen. Die Band spielt ab 20 Uhr und tritt auf eigenen Wunsch ohne Vorgruppe auf.

Das Festivalgelände in Mering ist ab 18 Uhr zugänglich

Der Haupteingang an der Josef-Scherer-Straße öffnet um 16 Uhr. Dort können die Besucher aber zunächst nur bis zum Badanger-Biergarten gelangen. Das eigentliche Festivalgelände ist dann ab 18 Uhr zugänglich. Zu diesem Zeitpunkt öffnet auch der zweite Eingang an der Rosengasse.

An beiden Eingängen gibt es Möglichkeiten, die Fahrräder abzustellen. Auto- und Motorradfahrer müssen ein kleines bisschen laufen. Sie werden gebeten, ihre Fahrzeuge an den ausgewiesenen Parkflächen an der Dammstraße, im sogenannten „Paradies“ an der Friedenaustraße oder am P+R am Haltepunkt St. Afra abzustellen. „Die Josef-Scherer-Straße wird eh gesperrt sein, damit der Weg für die Versorgungs- und Rettungsfahrzeuge frei bleibt“, warnt Resch.

Speziell für Behinderte gibt es jedoch eigene Parkplätze direkt am Eingang an der Josef-Scherer-Straße. Auch eigene Sitzplätze sind für sie vorhanden. Ein Teil der gerade laufenden Aufbauarbeiten wird durch die Meringer Feuerwehr geleistet. Denn die hat bereits eine Woche früher ihr großes Open Air. Zum 150. Jahrestag spielt am Samstag, 20. Juli, die Bayern-3-Band gemeinsam mit DJ Tonic auf.

Wir verlosen Karten für die EAV

