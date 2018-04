20:00 Uhr

Das Friedberger Schloss wird Mitte September fertig

Stadträte erhielten am Donnerstag eine Führung durchs Friedberger Schloss. Nächstes Wochenende dürfen alle Interessierten es besichtigen.

Nächstes Wochenende werden Führungen angeboten.

Von Ute Krogull

Im März 2015 feierte die Stadt den Baubeginn der Schloss-Sanierung. Jetzt konnte Baureferent Carlo Haupt im Schlossausschuss des Stadtrates verkünden: „Wir sind in der Endphase.“ Am 15. September ist die Fertigstellung geplant, am 5. Oktober die große Einweihungsfeier. Das Einzige, das diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung machen könnte, wären nach Angaben des Projektsteuerungsbüros Drees & Sommer Probleme mit einem Schlüsselgewerk.

Damit der straffe Zeitplan eingehalten werden kann, wurden laut Haupt Termine mit Firmen schriftlich fixiert. Weil der eine Handwerker vom anderen abhängig ist, müssen dem Baureferenten zufolge die Bauleiter immer wieder improvisieren und Abläufe umstrukturieren.

Inzwischen zeichnet sich auch der Termin für die Übergabe des Museumsbereich ab. Angesetzt ist hierfür April 2019. Das Mammutprojekt Schloss wird außerdem nicht nur etwas länger dauern als geplant, sondern unter anderem durch die längere Bauphase und Sonderwünsche des Stadtrates auch teurer. 22,6 Millionen statt der ursprünglich maximal 20 Millionen Euro lautet die aktuelle Prognose.

Führungen

Anlässlich des Tages der Städtebauförderung finden Sonntag, 6. Mai, Führungen statt. Termine sind um 12,13.15, 14.45 und 16 Uhr. Da die Teilnehmerzahl auf 25 Personen pro Führung begrenzt ist, erfolgt die Anmeldung für je 15 Personen in Listen vor Ort . 10 Plätze können telefonisch reservierte werde (0821/6002-315; fast ausgebucht). Auf festes Schuhwerk achten!

Bildergalerie

Bilder vom Schloss online hier.

Themen Folgen