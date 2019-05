vor 20 Min.

Das Geländer der Burgstallkapelle in Kissing wird erneuert

Eine provisorische Absicherung sorgt allerdings für Unmut bei einigen Kissinger Gemeinderäten. Was nun passiert.

Die Burgstallkapelle in Kissing braucht ein neues Geländer. Es entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an die Verkehrssicherheit im Hinblick auf eine mögliche Absturzgefahr. Allerdings steht das historische Kleinod unter Denkmalschutz. Im vergangenen Bauausschuss ist daher erklärt worden, dass das Ingenieurbüro Arnold Consult für die Ertüchtigung einen Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung gefertigt hat.

Schon in einer der vergangenen Sitzungen hatte sich Gemeinderat Johann Oberhuber (SPD) über den Zustand der provisorischen Absicherung beschwert. Die war von der Gemeinde angebracht worden. Seine Fraktionskollegin Petra Pfeiffer äußerte nun Bedenken, dass sich Besucher an dem Draht, der um das Geländer geschlungen ist, verletzten könnten. „Da sollte nachgebessert werden.“

Baukosten werden auf 10.000 Euro geschätzt

Bauamtsleiter Schatz stellte ein Konzept für die Erneuerung vor, das eine Edelstahlbefestigung mit schwarzer Beschichtung vorsieht. Die Kostenschätzung liege bei 10.000 Euro. Das Vorhaben sei bereits mit dem Denkmalschutzamt abgestimmt. Franz-Xaver Sedlmeyr von der CSU regte an, die Stufen in der gleichen Farbe wie das Geländer streichen zu lassen. Schatz erklärte, dass auch das mit dem Denkmalschutzamt abgesprochen werden müsse.

Letztlich entschied das Gremium, überprüfen zu lassen, ob es möglich sei, die Treppe streichen zu lassen. Auch soll die Verwaltung abklären, ob es für die Instandsetzung des Geländers Fördergelder gibt. Des Weiteren soll sich der Bauhof die provisorische Sicherung noch einmal anschauen.

Kissinger Bauausschuss berät über weitere Vorhaben

Bauvorhaben Die Mitglieder des Bauausschusses auch über ein Bauvorhaben in der Kirchstraße 1. Der Eigentümer möchte das Gebäude mit einem Laden im Erdgeschoss und zwei Wohnungen in ein reines Wohngebäude mit sechs Wohnungen umbauen. Laut der Verwaltung entsprechen die nachgewiesenen Parkplätze aber nicht den Vorgaben der Stellplatzsatzung der Gemeinde. Ludwig Asam von den Grünen bedauert, dass er in der Kirchstraße immer weniger Geschäfte gebe. Franz-Xaver Sedlmeyr von der CSU bezweifelte, dass für den Laden neue Bewerber gefunden werden. Er wies auf den knappen Wohnraum in der Gemeinde hin.

„Hier wird Wohnraum geschaffen. Ein bestehendes Gebäude wird umgebaut“, lobte er. Letztlich erteilte der Bauausschuss sein Einvernehmen. Er gab dem Landratsamt aber mit auf den Weg, die Stellplatzsituation im Kurvenbereich zu überprüfen. Zudem solle im Hinblick auf die Stellplätze ein Gehsteig mit einer Breite von 1,50 Meter möglich sein.

Lagererweiterung Ein Unternehmen in der Industriestraße 21 möchte sein Lager um 2,50 Meter in Richtung der Straße erweitern. Im Bauausschuss hieß es, dass dadurch die im Bebauungsplan vorgesehene Baugrenze genau um diese Länge überschritten werde. Die erforderlichen Stellplätze für die Erweiterung könne das Unternehmen aber nachweisen. Letztlich stimmte der Bauausschuss der Erweiterung zu und genehmigte die Überschreitung der Baugrenze. (schr-)

Themen Folgen