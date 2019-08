07:39 Uhr

Das Meringer Krankenhaus war ein Sorgenkind

Die Finanzierung war auch in früheren Zeiten schwierig. Warum über 80 Jahre lang Ordensschwestern die Krankenpflege übernahmen.

Von Heike John

Die Kliniken in der Region kämpfen derzeit ums Überleben. Doch auch in Mering gab es vor mehr als 15 Jahren noch ein Krankenhaus, das 2003 geschlossen wurde. Hier kann auf eine knapp 150-jährige bewegte Geschichte zurückgeblickt werden.

„Das Meringer Krankenhaus war ein ewiges Sorgenkind“, erklärt der Ortshistoriker Johann Weber. Kenntnis darüber erlangte er bei seinen Recherchen für die derzeit entstehende Meringer Ortschronik. Er widmete sich dem Thema „Krankenhaus und die Geschichte der medizinischen Versorgung in Mering“. Dafür forschte er in vielen öffentlichen und privaten Archiven und durchforstete manches Sitzungsprotokoll des Gemeinderats.

Meringer Krankenhaus: ein schwieriges Unterfangen

„Es war ein schwieriges Unterfangen, das sich von der ersten aktenkundigen Idee bis zu Eröffnung über 30 Jahre hinzog“, so schreibt Johann Weber über das Entstehen des ersten Meringer Krankenhauses. Im Januar 1827 wurde auf Initiative von Pfarrer und Dekan Johann Georg Schmelcher ein Krankenverein ins Leben gerufen und ein Plan für den Bau eines Krankenhauses bei der St.-Franziskus-Kapelle gemacht, der jedoch nie zur Ausführung kam. Nach 20 Jahren Stillstand wurde der Verein wiederbelebt. Der Grundstein für das Krankenhaus am Ort des heutigen Gesundheitszentrums wurde im Oktober 1856 gelegt, und Ende 1858 konnte das Haus eröffnet werden.

Der Betrieb des Hauses wurde vom Stiftungskapital, den Beiträgen der Mitglieder des Krankenvereins und aus Zahlungen der Selbstzahler finanziert. Als der für das Meringer Krankenhaus zuständige, verheiratete Krankenwärter sich mit einer ledigen Patientin „zur Unsittlichkeit herbei ließ“, beantragte die Gemeinde im Jahr 1880 die Übernahme der Krankenpflege im Krankenhaus durch Franziskanerinnen des Klosters Maria Stern in Augsburg.

Die Ordensschwestern waren von da an bis 1965, also 83 Jahre, in Mering tätig. Von Beginn an bis zur Übernahme durch den Landkreis 1969 sei das Krankenhaus in jeglicher Hinsicht ein Sorgenkind der Gemeinde gewesen, so schreibt Johann Weber in seinem Kapitel für die Ortschronik. Denn im Laufe der Zeit erwies sich das Haus als völlig unzulänglich für eine Krankenanstalt. Es gab kein Bad, und die sanitären Verhältnisse waren miserabel. Bauliche Änderungen wurden wegen der misslichen finanziellen Lage der Gemeinde ständig verschoben, und schließlich kamen der Erste Weltkrieg und die schweren Nachkriegsjahre dazwischen.

Unhaltbare Zustände in Bezug auf die Hygiene in Mering

Die unhaltbaren Zustände in Bezug auf Hygiene und Einrichtung prangerte Sanitätsrat Albert Scheglmann sen. und später auch sein Sohn in Briefen an die Gemeinde an. „Es ist heutzutage unbegreiflich“, so schreibt Johann Weber, „warum die Gemeindeväter in Sachen Krankenhaus so lange untätig blieben.“ Nach Jahrzehnten des Stillstands in einem heruntergekommenen Haus gab es schließlich 1933/34, vermutlich beflügelt durch das NS-Regime, einen Krankenhausneubau mit 35 Betten.

Tragisch war das Ableben von gleich vier Belegärzten im kurzen Zeitraum von 1954 bis 1968. Einen großen Um- und Erweiterungsbau erfuhr das Meringer Krankenhaus 1958 bis 1961, mit dem auf 100 Betten in drei Stockwerken aufgestockt wurde. Einen Skandal gab es mit Belegarzt Dr. Möller wegen fahrlässiger Tötung. In der für 2021 erscheinenden Meringer Ortschronik beschreibt Johann Weber im Detail die Vorwürfe gegen den Mediziner, die auch durch die Presse gingen.

Landkreis erweitert das Krankenhaus für vier Millionen Mark

Ende Dezember 1965 zogen sich die Ordensschwestern aus dem Krankenhausbetrieb zurück, und weltliche Schwestern übernahmen den Einsatz. Mit der Übergabe an den Landkreis im April 1969 endete die Zeit der Belegärzte im Meringer Krankenhaus, und es wurde ein Team von angestellten Ärzten berufen. Von 1972 bis 1978 erfolgte ein großer Um- und Erweiterungsbau, der den Landkreis vier Millionen DM kostete.

Im Jahr 1988 wurde im Kreistag noch über eine Sanierung und Erweiterung mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 25 Millionen Mark diskutiert, im Jahr darauf war jedoch schon von einer Schließung die Rede. Dieser Prozess sollte sich noch über 14 Jahre hinziehen. Die Gründung einer Bürgerinitiative Förderverein Kreiskrankenhaus 1993 zeigte, dass die Meringer Bürger bereit waren für ihr Krankenhaus zu kämpfen. Ende 2003 erfolgte allerdings die endgültige Schließung.

