vor 27 Min.

Das Meringer Volksfest ist eröffnet!

Donnerstagabend hat das Meringer Volksfest eröffnet: mit Festzug und Bieranstich.

Von Gönül Frey

Am Meringer Volksfest, da rührt sich noch was. Daran konnte auch das mäßig gute Wetter des Eröffnungstages nichts ändern. Nach guter Tradition ging es auf dem Marktplatz mit dem Standkonzert des Spielmannszuges los. Dann führte der Umzug zum Festplatz an der Reifersbrunner Straße. Bis Sonntag ist dort an den Buden und im Festzelt der Wirtsfamilie Greiner einiges geboten. Am heutigen Freitagnachmittag sind besonders die Senioren eingeladen, am Abend folgt der Tag der Betriebe mit der Münchner Band „Tropical Rain“. Am Samstag ist Kindernachmittag mit verbilligten Preisen und am Abend spielt die beliebte Band „Manyana“. Der Sonntag beginnt mit dem Festgottesdienst , Abends spielt die Band „Isar 3“ und zum Abschluss ist wieder ein prächtiges Feuerwerk geplant.

