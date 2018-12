vor 24 Min.

Das Oberfeld wächst 2019 weiter

Plus In dem Meringer Baugebiet sind bereits die ersten Bewohner in ihre Häuser gezogen. Was nun in Angriff genommen wird.

Von Peter Stöbich

Der milde Winter hilft den Arbeitern, damit es im neuen Jahr auf Merings größter Baustelle zügig vorangehen kann. Im Baugebiet Oberfeld sind die ersten Bewohner bereits eingezogen, während ringsherum noch riesige Kräne und Rohbauten stehen und Lastwagen Material abladen. „Das momentane Durcheinander wird natürlich ganz anders aussehen, wenn einmal alles fertig und begrünt ist“, sagt Gerhard Failer von der Immobilienfirma Dumberger. „2019 wollen wir mit dem nächsten Bauabschnitt in den Vertrieb gehen.“ Bisher liege alles im vorgegebenen Zeitrahmen, auch die Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde funktioniere gut: „Wir sind sehr zufrieden!“

Das Unternehmen hatte das rund 39000 Quadratmeter große Areal von den Grundeigentümern aufgekauft und gab den abgesprochenen Gemeinde-Bereich fertig erschlossen an den Markt Mering weiter. „Allein die Erschließungskosten belaufen sich auf 5,6 Millionen Euro“, sagt Failer. Die Kommune veräußert die Parzellen nach bestimmten Kriterien an Interessenten zur freien Bebauung. In ihrem eigenen Anteil verkauft die Firma Dumberger die fertigen Immobilien als Bauträger. Auf ihrer Fläche von 12600 Quadratmetern vergab die Gemeinde bisher 28 Bauplätze im nördlichen Grundstücksteil. „Die Parzellen können mit Einzel- oder Doppelhäusern bebaut werden“, sagt Armin Neumeir von der Gemeindeverwaltung. Die Grundstücksgröße liegt zwischen 250 und 300 Quadratmetern für Doppel- und zwischen 411 und 584 Quadratmetern für Einzelhäuser. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Nur zwei Plätze für Doppelhaushälften stehen jetzt noch zum Verkauf. „Sie sollen zu Beginn des neuen Jahres anhand des vom Gemeinderat beschlossenen Punktekatalogs vergeben werden“, kündigt Neumeir an. Bewerber bekommen Punkte für verschiedene gewünschte Eigenschaften. Nur ein kleiner Teil der zahlreichen Interessenten kommt überhaupt zum Zug, denn für die Erfüllung bestimmter Voraussetzungen gab es Punkte; ihre Anzahl bestimmt die Reihenfolge, in der die begehrten Plätze vergeben werden. Pluspunkte gibt es beispielsweise dafür, wie lange jemand schon in Mering lebt bzw. einmal gelebt hat. Wenn jemand bis zu fünf Jahren hier den Hauptwohnsitz hat oder hatte, erhält er etwa fünf Punkte – bei mehr als 30 Jahren sind es sogar 40. Belohnt wird ebenfalls ein ehrenamtliches Engagement, beispielsweise in einem Vereinsvorstand, bei Rettungskräften wie der Feuerwehr oder ein anderer Einsatz, der den Anforderungen der bayerischen Ehrenamtskarte entspricht. Und weil der Gemeinderat vor allem jungen Familien die Chance auf ein Eigenheim bieten möchte, erhalten Familien für jedes Kind Pluspunkte. Rund 55 Prozent des Gesamtgrundstücks entfallen auf die Firma Dumberger, das sind im südlichen Abschnitt 22000 Quadratmeter. Dort ist Platz für 27 Reihenhäuser und 16 Doppelhaushälften sowie 26 barrierefreie Eigentumswohnungen. Für ein 134 Quadratmeter großes Eigenheim auf einem Grundstück mit 348 Quadratmetern listet der Dumberger-Prospekt Preise bis zu 620000 Euro auf. „Von Schnäppchen am Oberfeld kann man da nicht mehr reden“, räumt Failer ein; momentan sei der Grundstücksmarkt völlig überteuert. „Das Oberfeld soll keine Betonwüste werden, sondern ein klassisches Familiengebiet mit mehreren Spielplätzen und einem eigenen Baum für jedes Grundstück“, sagt Failer. Als Lärmschutz zur Bundesstraße 2 hin steht eine 300 Meter lange und drei Meter hohe Schallschutzmauer, die farbig gestaltet und mit begrünten Elementen ausgestattet wird; parallel dazu soll es innerhalb des Baugebiets einen Fuß- und Radweg geben. Auch auf die Straßennamen hat sich der Gemeinderat geeinigt: Die Neubürger wohnen am Oberfeld, Sportanger und in der Bürgermeister-Sedlmeir-Straße. Besonders stolz ist Dumberger darauf, dass in den neuen Häusern innovative Brennstoffzellen-Technik eingesetzt wird. Sie erzeugt aus Erdgas Strom, der im Haus selbst verbraucht wird. „In Kombination mit einem Stromspeicher kann eine autarke Stromversorgung erzielt werden“, sagt er. Der mit dem Brennstoffzellen-Heizgerät selbst produzierte Strom reicht, um den Großteil des täglichen Bedarfs zu decken. Lediglich in Spitzenzeiten muss Strom aus dem öffentlichen Netz bezogen werden. Dafür wird in den Nachtstunden überschüssiger, eigenproduzierter Strom abgegeben und vergütet. Wie Experten die Zukunft des Bauens sehen, lesen Sie hier: Einfamilienhaus führt in die Sackgasse

