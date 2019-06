vor 19 Min.

Das Prömpelschnipsen begeistert das Publikum

Bei den Flachlandgames in Mering ist das Publikum am meisten vom Prömpelschnipsen begeistert.

Bei den Flachlandgames in Mering treten die Teilnehmer wieder in verschieden Disziplinen gegeneinander an. Beim Sägen gibt es eine Überraschung.

Das Team Hauptsache hatte seit Jahren die schnellsten Zeiten beim Baumstammsägen der OMC-Flachlandgames für sich abonniert. Doch dieses Jahr wurden die beiden Brüder bei dem Wettkampf, der wieder am Vatertag in Mering stattfand, vom Team Doppelholz unterboten. Mit genau achteinhalb Sekunden lagen aber nur sieben Hundertstelsekunden zwischen den Ergebnissen. Die Sägegesamtwertung ging aber wegen der besseren zweiten Zeit dennoch wieder an das Team Hauptsache.

Motorradfahrer starten zur Ausfahrt

Bereits morgens stärkten sich die Motorradfahrer am Clubheim des OMC Mering mit einem Weißwurstfrühstück, um dann eine circa 240 Kilometer lange Ausfahrt zu starten. Jung und Alt trafen bis 14 Uhr am Clubheim ein, um an den Flachlandgames teilzunehmen. In der Juniorwertung bis 14 Jahre fanden sich sechs begeisterte Teams ein, um den Baumstamm durchzusägen, Bügelverschlussflaschen zu schnipsen und sich Eier zuzuwerfen. Um 16 Uhr konnte pünktlich die Junior-Siegerehrung mit der Vergabe der Sachpreise erfolgen.

Um 16.30 Uhr starteten die gleichen Wettbewerbe für die Erwachsenen. Auch wenn die Königsdisziplin das Sägen darstellt, so war doch die Publikumsbegeisterung beim Prömpelschnipsen am größten. Es bleibt abzuwarten, bis wann diese Disziplin olympisch wird, ulkte der Präsident und Moderator des OMC Mering, Lothar Haupt.

OMC Mering will die Veranstaltung professionell gestalten

Aus einer „Beschäftigungstherapie am Vatertag“ ist bei dem 30 Mitglieder zählenden Club inzwischen ein tagesfüllendes Event geworden. Dementsprechend professionell versucht der OMC das Thema auch anzugehen. Unter anderen auch, was die Verpflegung angeht. Durch die schwankende Qualität einiger Lieferanten bei gewürztem Grillfleisch hat der Club eigene Marinaden getestet und erhält die Zuschnitte nun nach seinen Vorgaben. Den Gästen vor Ort schien das Engagement zu schmecken.

Nicht für den Verzehr gedacht waren hingegen die Eier für das abschließende Eierwerfen. Über 13 Meter wurde dabei von dem Gewinnerteam geschafft. Alle Ergebnisse im Einzelnen sind auch auf der Internetseite des OMC Mering unter www.omc-mering.de verfügbar.

Die nächste größere Veranstaltung des Oldtimer & Motorrad Clubs findet am 3. und 4. August statt. Dann sollen bei der Uhu-Ausfahrt Oldtimer-Motorräder unter 100 Kubikzentimeter zur Tour starten. Am Abend gibt es zum Ausklang Spareribs vom Grill und am Sonntagmorgen einen Weißwurstfrühschoppen.

