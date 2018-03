vor 2 Min.

Das Schlagerspiel endet unentschieden

2:2 zwischen Rinnenthal und Pöttmes. Auch Stätzling II punktet

Jeweils mit Unentschieden starteten die beiden Friedberger Kreisligisten BC Rinnenthal und FC Stätzling II in die Frühjahrsrunde 2018. Der BCR kam im Topspiel gegen den Titelfavoriten Pöttmes zu einem 2:2, Stätzlings Zweite punktete beim 3:3 gegen Alsmoos/Petersdorf.

BC Rinnenthal – TSV Pöttmes 2:2 Beide Teams mussten sich erst an die Platzverhältnisse gewöhnen. Nach anfänglichem Abtasten und Warnschüssen auf beiden Seiten hieß es nach 21 Minuten 1:0 für die Hausherren: Nach Zuspiel von Birkmeier vollendete Barbano gekonnt ins lange Eck. Die Führung währte nicht lange, nach einer schönen Einzelleistung von Froncek bugsierte Schlatterer den Ball unglücklich ins eigene Tor (25.). In der 38. Minute dann die erneute Führung für den BCR. Engl hatte sich im Strafraum gegen Henecka durchgesetzt und wurde von diesem anschließend von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Barbano gewohnt sicher zur 2:1-Halbzeitführung. Nach der Pause folgten 15 Minuten Leerlauf, ehe die Partie Fahrt aufnahm. Der eingewechselte Friedl, Birkmeier und Barbano auf BCR Seiten sowie Froncek, Suszko und Söllner für Pöttmes konnten ihre Chancen aber nicht nutzen. In der 73. Minute aber dann der glückliche Ausgleich. Ein Freistoß von Froncek segelte an Freund und Feind vorbei und BCR-Keeper Fuhrmann konnte nur noch hinter der Linie klären. Der BCR hatte durch Barbano, Friedl und Birkmeier noch Möglichkeiten, doch es blieb in einem guten Spiel letztlich beim 2:2. (loto)

BCR Fuhrmann, Stadler, Greinbold, Raabe, Birkmeier, Reisinger, Aumiller, Barbano, B. Engl, Schlatterer (Oswald, Bradl, Friedl) – Tore 1:0 Barbano (21.), 1:1 Schlatterer (25./ET), 2:1 Barbano (37./FE), 2:2 Froncek (73.) – Zuschauer 230

FC Stätzling II – Alsmoos 3:3 In einem kurzweiligen und turbulenten Spiel mit vielen Toren auf beiden Seiten feierte der neue Trainer der zweiten Garde des FC Stätzling, Filipe Lameira, einen gelungenen Einstand. Gegen die favorisierten Gäste zeigte sein Team gute erste 30 Minuten und eine ordentliche zweite Hälfte. „Das Ergebnis geht so in Ordnung. Wir haben gut angefangen, sind dann zwar eingebrochen, haben uns aber zurück gekämpft“, lobte der Neu-Coach die Einstellung seines Teams. Lediglich die drei Gegentore ärgerten den Spielertrainer. So konnten Schaffer und Simonovic den 0:2-Rückstand der Gäste egalisieren, nachdem Failer per Foulelfmeter und Lameira mit einem Schuss in den Winkel die Hausherren in Führung gebracht hatten. Nach dem Wechsel traf Stronczik zum 3:2, doch erneut Simonovic stellte wenige Minuten später auf Unentschieden. „Der Punkt zum Rückrundenstart ist im Abstiegskampf sehr wichtig. Das war heute nicht schlecht“, gibt sich Lameira zufrieden. (biom)

Tore 1:0 Failer (6./Foulelfmeter), 2:0 Lameira (20.), 2:1 Schaffer (33.), 2:2 Simonovic (38.), 3:2 Stronczik (74.), 3:3 Simonovic (79.) – Zuschauer 80

