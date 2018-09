vor 40 Min.

Das Schloss Friedberg aus Schülerperspektive

Junge Leute haben sich für die Eröffnung des Friedberger Schlosses kreative Projekte ausgedacht.

Von Vanessa Polednia

Fos Friedberg

In wochenlanger Arbeit haben Schüler der 11. Jahrgangsstufe der Fachoberschule an 3D-Modellen gewerkelt. Mittlerweile sind sie in der 12. Klasse und können nun die Modelle des Wittelsbacher Schlosses präsentieren. Unter der Leitung von Techniklehrerin Christine Steinhammer haben bis in die Ferien gearbeitet. „Die Umsetzung war komplexer als gedacht“, erklärt Steinhammer. Zwei Modelle sind besonders gut gelungen und werden im Schloss ausgestellt. Enrico Kirr, Laura Steinacher, Sara Schramm und Patrick Failer haben eines davon angefertigt. „Es hat Spaß gemacht und war eine gute Vorbereitung für mich, da ich vielleicht Architektur studieren möchte“, sagt Enrico Kirr.

Konradin-Realschule

Schüler der Realschule haben sich das Schloss ebenfalls genau angesehen. Das Ergebnis sind Varianten des Schlosses auf Leinwand, als Linoldruck und Zeichnung. Weil die Schule Kunst als Profilfach anbietet, seien bereits bei der letzten Abschlussprüfung beeindruckende Kunstwerke von der Innenstadt entstanden, wie Rektor Anton Oberfrank bescheinigt. Wenn genügend Platz da ist, können auch sie bestaunt werden. Im Vordergrund stehen aber die Schlossmotive. Am Besten gefallen dem Schulleiter die farbenfrohen Varianten im expressionistischen Stil.

Grundschule Süd

Auch die Grundschulen wirken an den Eröffnungsfeierlichkeiten mit. Die Grundschule Süd wird sich mit einer Tanzeinlage beteiligen. Tanz-AG-Leiterin und Tanz-Obfrau des Landkreises Janina Würtele hat sich für das Lied „Friedberg beflügelt“ entschieden, da es eine Hommage an die Stadt ist. Außerdem gefalle das Lied den Kindern sehr, bescheinigt Schulleiterin Ruth Kotzian.

Theresia-Gerhardinger-Grundschule

Sie beteiligt sich mit der Versteigerung bemalter Stühle. Dabei handelt es sich um alte Klassenstühle, die von den dritten und vierten Klassen verziert wurden. Auf diesen haben die Schüler Themen rund um das Schloss gemalt. „Damit betreiben wir quasi Upcycling“, sagt Lehrerin Nicole Krahn. Der Erlös fließt an das Kinderheim. Von ihren „Designs“ sind die Schüler überzeugt. So befinden sich auf den Stühlen der Schlossteich, die Schlossbaustelle oder eine kurze Zusammenfassung der Geschichte des Schlosses. So haben die Grundschüler auch einiges über das Denkmal erfahren.

Gymnasium

Mittelschule

300 Fotos hat die Ganztagesklasse der 7. Jahrgangsstufe vom Schloss gemacht. „Das war gar nicht leicht. Schließlich war das Schloss zu diesem Zeitpunkt teilweise eingezäunt,“ erklärt Fachlehrerin Katja Stötzer. Zusammen wurden dann die 13 besten Motive ausgesucht. Daraufhin wurden die Handyfotos per Laserdrucker spiegelverkehrt ausgedruckt und auf Holzscheiben transferiert. Diese Technik war für alle neu und die Schüler sind stolz auf ihre Leistung. „Selbst die Fotos mit einer relativ schlechten Handykamera haben interessante Motive erzeugt. Durch das verschwommene Bild hatte das Schloss regelrecht Märchencharakter“, sagt Stötzer.

Programm

Die Schulprojekte sind am Wochenende 6./7. Oktober im Wittelsbacher Schloss zu sehen. Dort läuft jeweils von 10 bis 22 Uhr ein Programm mit Beiträgen von 30 Gruppen.

Themen Folgen

Am Gymnasium wird noch geprobt. Die Big Band „wird das Schloss rocken“, verspricht Schulleiterin Ute Multrus. Das Orchester tritt mit dem Chor mit dem von Musiklehrer Stefan Immler komponierten „Schlosslied“ auf. Und die Theatergruppe unter Andreas Schriefer wird „Aber Wolfgang“ aufführen. Das Stück handelt von einem Besuch Wolfgang Amadeus Mozarts in Augsburg. „Wir haben manche Szenen, wie einen Volksfestbesuch, nach Friedberg verlegt und das Stück auf eine halbe Stunde verkürzt“, so Schriefer.