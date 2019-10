16.10.2019

Das Spiel mit dem Verborgenen

Gemeinschaftsausstellung in der Archivgalerie dreht sich um das Thema Enthüllung

Collagen, Zeichnungen, Aquarelle, Skulpturen, es gibt kaum eine Kunstrichtung, die bei der Ausstellung von Werken mit Künstlern aus den beteiligten Paargemeinden nicht vertreten war. Vor zahlreichen Besuchern wurde sie jetzt in der Friedberger Archivgalerie eröffnet. Die diesjährige Themen-Ausstellung der Künstler aus den Orten der beteiligten Paaranreiner zeigt Vielschichtiges zum Thema Enthüllung. Das Spiel mit dem Verborgenen, das Zeigen und das Entdecken dient als Leitfaden.

Die ausstellenden Künstler sind Martina und Hubert Brobst, Günther Damann, Tobias Freude, Doris Herschke, Anneliese Hirschvogel, Gernot Kragl, Brigitte Kronschnabel, Margot Marquard, Thomas Michl, Christiane Osann, Martin Oster, Petrus, Ingeborg Prein, Christian Richter, Ursula Roll, Brigitte Rossel, Peter Schlichterle, Beatrice Schmucker und Kurator Petrus.

So vielfältig wie die Künstler sind ihre Ansätze zu diesem Thema. So prangern die Werke gesellschaftlich und menschlich Unhaltbares an. Vergessenes und Verborgenes wird an die Öffentlichkeit geholt und verlangt nach der Auseinandersetzung des Betrachters. Ebenso gibt es die direkte unmittelbare Enthüllung mit dem rein künstlerischen Ansatz. Keine Tiefgründe, kein Politikum. Die Spannung im Spiel zwischen den Ebenen. Auch ein Video wird gezeigt, in dem Beatrice Schmucker spärlich bekleidet im Winter versucht, ein Bild anzuzünden. Ob ihr dies gelingt? Die Besucher erwartet eine anspruchsvolle und vielfältige Ausstellung.

Der Friedberger Nikolas Haller beleuchtete in seiner Rede die verschiedenen Aspekte der Hülle, Verhüllung und Enthüllung, dazu enthüllte Petrus ein mit Zeitungspapier verhülltes Werk. Die Arbeit zeigte eine Ansicht von Schongau, die Petrus während der Rede übermalte und anschließend mit Folie verhüllte. Petrus hat lange Jahre in diesem Ort gelebt, erklärte er. (riem)

Die Ausstellung in der Friedberger Archivgalerie ist bis 27. Oktober freitags von 17 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Jeden Sonntag beantwortet Petrus die Fragen der Besucher. Am 20. Oktober um 14 Uhr stellt Thomas Michl sein Projekt in Harthausen vor. Anschließend wird in der Archivgalerie das Werk von Lambert van Bommel enthüllt. Auch eine Ausstellung im Schloss wird mit van Bommel eröffnet. Das Kunstprojekt ist bis 27.November in den mitwirkenden Gemeinden zu sehen.