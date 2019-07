12:47 Uhr

Das Südufer-Festival stellt sich neu auf

Das Musikprogramm und das kreative Angebot beim Südufer-Festival in Friedberg sollen verändert werden. Auch die Idee für einen Campingplatz gibt es.

Von Ute Krogull

Neue Ideen für das Südufer-Festival am See hat eine Arbeitsgruppe aus jungen Leuten, Politikern, Jugendarbeiterin und Stadtverwaltung erarbeitet. Von Musik über Gastro, Werbung, Einbindung von Vereinen bis zum Kreativ-Angebot gibt es Ansätze. Interessant auch für Menschen jenseits der 30: Südufer, dass dieses Jahr wegen des Altstadtfestes pausiert, soll 2020 wieder an einem Freitag und Samstag im Sommer stattfinden. Es gibt die Überlegung, Donnerstag auf der großen Bühne ein Programm für ältere Kulturfreunde anzubieten, zum Beispiel Kabarett.

Hintergrund dafür ist laut Kulturamtsleiter Frank Büschel, dass sich so eine neue Zielgruppe generieren lasse und womöglich sogar Geld in die Stadtkasse fließt. Denn die Bühne steht am Donnerstagabend ohnehin schon. Allerdings, das stellte Büschel klar, bedeute das auch, dass der Badebetrieb bereits ab Montag eingeschränkt ist. Die Beeinträchtigungen durch den Aufbau vor und durch den kaputten Rasen nach dem Fest hatten Badegäste in den vergangenen Jahren sehr geärgert. Weitere Ideen, die das Festival, attraktiver machen sollen:

Neue Ideen für Südufer in Friedberg

Musik Es soll eine größere Bandbreite an Stilrichtungen geben. Großes Anliegen war es den Jugendlichen, dass auf der Seebühne, wo DJs auflegen, nicht nur Elektro gespielt wird. Um Kosten zu sparen, soll insgesamt mehr auf DJ-Musik statt auf Bands gesetzt werden. Außerdem verringert das die Pausen, die sonst durch die Bandwechsel entstehen. Prinzipiell will man mehr Bands aus der Gegend und Newcomern eine Chance geben (eventuell in Zusammenarbeit mit dem Kulturpark West), aber auf eine oder zwei bekannte Bands als Headliner für jeden Abend setzen.



Camping Die Arbeitsgruppe, die sich mehrfach traf, diskutierte auch über einen Campingplatz für Festivalbesucher. Dieser könnte dort aufgebaut werden, wo einige Male die Schlagertage stattfanden. Infrastruktur wie Leitungen sind vorhanden, trotzdem würden zusätzliche Kosten entstehen. Bürgermeister Roland Eichmann, SPD, argumentierte für einen Versuch. Bei Reggae in Wulf kann man campen. Das führe dazu, dass Leute Karten im Voraus kaufen und mehrere Tage auf dem Festival bleiben.



Sie sollen stärker eingebunden werden, zum Beispiel mit (Essens-)Ständen, im Rahmenprogramm oder als Helfer (Volunteers). Ziel ist es, Festival und Vereine zu vernetzen. Das würde Südufer auf eine breitere Basis stellen und eventuell für mehr Zuschauer sorgen. Im vergangenen Jahr kamen - auch wegen schlechten Wetters – an zwei Tagen nur 2800 Besucher. Programm Die Arbeitsgruppe findet den Kreativmarkt etwas angestaubt und möchte, dass dort mehr „Lifestyle-Produkte“ von Friedbergern verkauft werden. Außerdem soll es mehr Mitmachprogramme geben, zum Beispiel Graffiti-Workshops oder Bedrucken von Taschen und Shirts.



Das Festival hatte 2019 hohen Verlust gemacht; im Kulturausschuss wurde ein Minus von 170.000 Euro (Sachkosten plus Kosten für Bauhof- und Verwaltungsmitarbeiter) genannt. Eichmann und Büschel machten den Stadträten wenig Hoffnung, dass sich auf der Ausgabenseite viel einsparen lässt. Ziel müsse es sein, die Einnahmen zu erhöhen, und zwar vor allem durch mehr Besucher. 3000 Gäste pro Tag sind das Ziel. Die Werbung soll daher auf den ganzen Landkreis Aichach-Friedberg und auf die Stadt Augsburg ausgedehnt werden. Organisation Veranstalter soll die Stadt bleiben. Ziel ist aber, junge Leute an die Aufgaben heranzuführen, so dass sie mit der Zeit einen immer größeren Teil der Organisation übernehmen können. Hier setzt die Stadt vor allem auf den Jugendclub, der zu für mehr Engagement bereit erklärt hat.

46 Bilder Nass von oben und von unten: Tag 2 beim Südufer-Festival Bild: Daniel Weber

Johanna Hölzl-Dibba zeigte sich seitens der Grünen, die Südufer bislang stark kritisiert hatten, verhältnismäßig milde. „Das Kostenproblem bleibt, aber wenn es eine Veranstaltung von Jugendlichen für Jugendliche ist, sieht das anders aus“, meinte sie. Auch Cornelia Böhm (Fraktionsgemeinschaft) sprach sich angesichts der Jugendbeteiligung trotz der Kosten für das Festival aus. Die SPD war gespalten. Nicht so die CSU.

CSU kritisiert die hohen Kosten von Südufer

Peter Gürtler, Andreas Beutlrock und Richard Scharold forderten vehement eine Senkung der Kosten. Es stimme nicht, dass Friedberg nichts für die Jugend tut, sagte Scharold und verwies auf die Faschingsparty. Letztlich stimmten aber alle Räte bis auf Franz Reißner, SPD, dem Konzept zu. Reißner hält den See für den falschen Veranstaltungsort.

Hier der Kommentar von Ute Krogull: Südufer: Stadtrat muss Farbe bekennen

