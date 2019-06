10:46 Uhr

Das Team Bayernkegler ist nicht zu bezwingen

Der Seriensieger schlägt bei der Marktmeisterschaft der Tischkegler wieder zu. Teilnehmerrekord bei den Gästen.

Von Reiner Beistle

Der Zweite Bürgermeister Florian Mayer vom Team CSU brachte es bei der Siegerehrung nach dem Abschluss der 47. Meringer Marktmeisterschaft auf den Punkt: Zwei unvergessliche Tage liegen nun hinter uns.

Damit traf er die Stimmung bei Merings Tischkegelfamilie. 119 Kegler von ganz jung bis ins hohe Seniorenalter – Aktive und Hobbykegler – fanden ab Freitagmittag den Weg in die Mehrzweckhalle, um sich im fairen Wettstreit zu messen. Eingeladen hatten zu diesem Event die Bayernkegler. Jedes Jahr wechseln die Ausrichter.

Bei der CSU läuft es besser als bei der SPD

Schirmherr Bürgermeister Hans-Dieter Kandler begrüßte um 14 Uhr zahlreiche Personen und durfte gleich zu Beginn in der ersten Runde mit seinen Parteikollegen zeigen, was das Team drauf hatte. Letztlich aber reichte es dieses Jahr für ihn und seine Mannen mit 1610 Holz nicht zu einem vorderen Platz in der Vereinsgästewertung. Besser lief es beim Konkurrenzteam von der CSU. In den letzten Jahren lagen sie immer weit hinter der SPD, dieses Mal gelang die Revanche, am Ende belegte das Team überraschend Platz zwei mit 1874 Holz hinter den wieder einmal sehr guten Veteranen- und Soldatenkameraden, bei denen 1885 Holz zu Buche standen. Den dritten Rang erreichten die Vier vom Spielmannszug II mit 1846 Holz. Die Gästeeinzelwertung führte Werner Christian jun. mit 547 Holz vor Horst Hanel mit 539 Holz und Stefan Rackl mit 530 Holz an. Mit 81 Gästen wurde in dieser Klasse ein neuer Teilnehmerrekord erreicht.

Ansonsten verlief die Marktmeisterschaft wie in den Jahren zuvor: Alle kegeln gut, die Ergebnisse werden immer besser, aber am Ende gewinnt immer nur einer: das Team der Bayernkegler – ob im Einzel, in der Mannschaft, bei der Jugend oder den Damen.

Aber der Reihe nach. Bei den Jüngsten siegte Sarah Fieber (BK) knapp vor Laura Nekola (Alt Mering) und ihrem Bruder Matthias (BK). Alle drei durften sich über einen kleinen Siegerpokal freuen. In der Damen-Klasse deklassierte Silvia Weigl (BK) ihre 31 Mitkonkurrentinnen klar. Zu keiner Sekunde ließ sie Zweifel an ihrem Triumph aufkommen. Mit 20 Holz Vorsprung vor Christa Köhler von Alt Mering und 25 Holz Vorsprung vor der Drittplatzierten Andrea Guggumos wurde sie Damenmarktmeisterin mit 556 Holz. Dieses Ergebnis reichte am Ende in der Gesamtwertung aller Teilnehmer zum undankbaren vierten Platz.

Spannend geht es beim Rennen um die Spitzenplätze zu

Der Mann des Samstags war auch diesmal ein Bayernkegler, eigentlich deutete alles auf einen erneuten Erfolg von Xaver Zitzelsberger hin, aber es kam anders. Beim ihm versagte am Ende das Nervenkostüm.

Umso spannender ging es dann beim Rennen um die Spitzenplätze zu. Erst führte ein Wanderfreunde-Kegler mit Reiner Beistle, der gleich zu Beginn der Mannschaftsrunden 562 Holz vorlegte. Jedoch sollte dieses Resultat am Ende nur zu Rang drei reichen. Alexander Weigl schraubte die Bestmarke vor dem letzten Durchgang auf 567 Holz. Jetzt zeigte ein anderer Zitzelsberger sein Können, es war die Stunde von Robert Zitzelsberger. Mit 211 Holz auf seiner Hausbahn zeigte er gleich zu Beginn, wo es lang geht, es folgten 201 Holz auf der Wanderfreunde-Bahn und 177 Holz zum Abschluss auf der Bahn Alt Merings. Mit insgesamt 589 Holz holte er den Titel. Die mannschaftliche Geschlossenheit der Bayernkegler zeigte sich am Ende dann auch in der Teamwertung. Platz eins mit 4321 Holz ging an die Bayernkegler, Platz zwei mit 4247 Holz an die Wanderfreunde und Platz drei mit 4063 Holz wieder einmal an Alt Mering.

