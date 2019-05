Das Tierheim Lechleite startet neu durch

Plus Das Tierheim in Derching hat schwere Zeiten hinter sich – bis hin zur Schließung. Die neue Chefin, Tierärztin Sandra Klimm, erklärt, wie es aufwärts gehen soll.

Die letzten beiden Hunde des Tierheims Lechleite nahm kürzlich das Augsburger Tierheim auf. Jetzt steht die Einrichtung in Derching leer. Das Veterinäramt Aichach-Friedberg hatte sie aus tierschutzrechtlichen Gründen Anfang April geschlossen. Diesen Zustand will die neue Geschäftsführerin möglichst schnell beenden. Sie ist studierte Tierärztin und hat zuletzt im Wildpark Poing gearbeitet. Mittlerweile ist die 38-Jährige mit ihren beiden Katzen in eine Dienstwohnung auf dem Gelände gleich bei der AIC 25 gezogen.

Zu der turbulenten Vergangenheit möchte nichts sagen. Diese gipfelte darin, dass die Gründerin, langjährige Leiterin und Vereinsvorsitzende Gerlinde Bitzl wegen Verstößen gegen das Tierschutzrecht verurteilt wurde. Unter anderem deshalb schloss das Landratsamt die Einrichtung (darüber berichteten wir in diesem Artikel) . Bitzl hatte den Vereinsvorsitz beibehalten; ihre Nachfolgerin in der Geschäftsführung warf binnen kurzer Zeit wieder das Handtuch.

Das Landratsamt Aichach-Friedberg forderte Konsequenzen vom Tierheim Lechleite

Die Behörde sah die Ausstattung, was fachkundiges Personal anbelangt, nicht mehr als erfüllt an und verlangte Konsequenzen. Unter anderem sollte die über 80-jährige Gerlinde Bitzl den Vereinsvorsitz abgeben – das hat sie inzwischen getan. Im Dezember wird es Neuwahlen geben.

Sandra Klimm sagt dazu: „Ich habe mit allen Beteiligten gesprochen, aber ich war nicht dabei. Also gebe ich kein Urteil ab.“ Ausdrücklich bedankt sie sich bei Bitzl, die ihr in der Übergangszeit mit Rat zur Seite stehe, und würdigt deren Lebenswerk. Sie sagt aber auch: „Ich habe jetzt die Verantwortung – und ich werde einiges anders machen.“

Ziel sei es, die Einrichtung möglichst bis Juni wieder zur eröffnen, und zwar sowohl Tierheim als auch Tierpension. „Daran besteht großer Bedarf.“ Wie viele Plätze die Lechleite bieten wird, könne sie noch nicht sagen. „Platz ist viel da, aber ich muss alles auch personell sicherstellen.“ Im Moment ist Klimm mit Helferinnen dabei zu renovieren. Der Eingangsbereich wird umgestaltet, Wände werden gestrichen, Außenanlagen auf Vordermann gebracht. Das wird nicht reichen, die Betriebserlaubnis wieder zu erhalten, doch die Tierärztin ist zuversichtlich.

Im Tierheim Lechleite in Derching wird renoviert. Chefin Sandra Klimm bekommt HIlfe von Hündin Zlata. Bild: Ute Krogull

Viele Punkte beträfen Formalien, erläutert sie, etwa der viel diskutierte Punkt Hygienevorschriften: „Es gab keine Dokumentation über den Reinigungs- und Desinfektionsplan. Das heißt aber nicht, dass es nicht sauber war.“ Sie will die Punkte in enger Absprache mit dem veterinäramt abarbeiten.

Auch ein Tag der offenen Tür im Tierheim Lechleite ist geplant

Auch für ausreichend fachkundiges Personal will Sandra Klimm sorgen. Mehrere Vereinsmitglieder wollen entsprechende Sachkundeprüfungen ablegen. Personal soll (wieder) eingestellt und ab September eine junge Frau zur Tierpflegerin ausgebildet werden. In einer Einrichtung wie dieser funktioniert jedoch nichts ohne Ehrenamtliche.

Dieses Feld möchte die neue Chefin daher ausbauen – etwa mit einem Sommerfest für die Freiwilligen – und insgesamt das Tierheim stärker öffnen. So plant sie einen Tag der offenen Tür ebenso wie eine monatliche Vortragsreihe zu Tier(schutz)-Themen von Ernährung bis Falknerei mit wechselnden Referenten.

Außerdem möchte sie in dem Komplex eine Praxis etablieren. Die 38-Jährige ist studierte Tierärztin. Zuvor hat sie eine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin absolviert. Mit Homöopathie lasse sich bei Tieren sehr viel machen, versichert sie; allein auf pflanzliche Mittel setze sie jedoch nicht. Die Praxis soll auch Tierhaltern aus der Umgebung stehen. Dabei schrecke sie nicht vor Fällen zurück, bei denen die Schulmedizin versagt hat.

Sandra Klimm selber kam über eine langwierige Krankheit zu ihrer Ausbildung als Heilpraktikerin und Ärztin. Sie hatte nach dem Schulabschluss zuerst acht Jahre in einer Krankenversicherung gearbeitet. Als sie erkrankte und ihr niemand so recht helfen konnte, orientierte sie sich um. Den Tieren wandte sie sich zu, weil es für Menschen, wie sie meint, schon genug Angebote der alternativen Medizin gäbe. Und natürlich schlägt das Herz der gebürtigen Münchnerin schon von Kindheit an für Tiere.

Die ersten eigenen Vierbeiner waren zwei Mäuse. „Für die musste ich eine Eins in Englisch abliefern. Und das habe ich geschafft“, erzählt sie lächelnd. Nach dem Abschluss des Studiums übernahm sie eine mobile Tierarztpraxis in Erding. Fünf Jahre lang arbeitete sie dann parallel als Tierärztin im Wildpark Poing, versorgte Bären, Greifvögel und Wölfe. Jetzt wendet Sandra Klimm sich wieder Haustieren zu, doch will sie ihre Erfahrungen aus Poing einbringen. So plant sie, in Derching ein Wildtierauffangstation aufzubauen.

Mehr zum Tierheim Lechleite

Geschichte Der Verein gegen Tierversuche und Tierquälerei e. V. wurde 1983 von Gerlinde Bitzl gegründet. Er ist der Trägerverein des Tierheims Lechleite. Das Tierheim wurde 1993 mit einer Bausumme von 3,5 Millionen Mark errichtet.



Tiere Bis zur Schließung hatten im Tierheim bis zu 100 Katzen Platz gefunden. In der Urlaubszeit konnten zusätzlich bis zu 60 Pensionskatzen aufgenommen werden. Außerdem gibt es 48 Doppelzwinger und Platz für Kleintiere.



Kontakt Das Tierheim Lechleite liegt an der Neuen Bergstraße 101 in Friedberg-Derching. Internet: www.tierheim-lechleite.de



