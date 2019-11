13:55 Uhr

Das erwartet Besucher beim Candlelight Shopping in Mering

Die Feuershowgruppe des TV Mering „Lumina Moringa“ wird beim Candlelight Shopping in Mering zweimal ihre neu einstudierte Feuershow zeigen.

Die Geschäftsleute laden mit dem Candlelight Shopping zum Einkaufen und Kultur erleben nach Mering. Das sind die Höhepunkte.

Von Heike Scherer

Laternen mit brennenden Kerzen vor den Geschäften, weihnachtlich duftende Getränke, Musik, ein leuchtender Heißluftballon und eine Feuershow – all das erwartet die Besucher beim Candlelight Shopping der Geschäftevereinigung „ Mering Aktuell“, die am Freitag, 22. November, zwischen 17 und 23 Uhr stattfinden wird. Die Geschäfte haben bis etwa 20 Uhr geöffnet, die Gastronomie noch drei Stunden länger. Kinder, die mit brennenden Laternen ins Ortszentrum kommen, erhalten in den Geschäften von Mering Aktuell ein St. Martinsgebäck geschenkt.

Jährlich drei Veranstaltungen plant Mering Aktuell für die Bürger der Marktgemeinde und Besucher aus den umliegenden Gemeinden. Nach dem Marktfest im Juli wird es nach der Veranstaltung „Candlelight Mering“ im Dezember noch den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz geben. „Da das Einkaufen nicht im Vordergrund stehen soll, haben wir die Veranstaltung im Jahr 2018 in „Meringer im Kerzenlicht“ umbenannt“, verrät Vorsitzender Acky Resch.

Candlelight Shopping in Mering hat Auswirkungen auf den Verkehr

Die Augsburger Straße wird ab Betten Froese bis zur Münchner Straße in Höhe des griechischen Restaurants Delphi für den Verkehr gesperrt sein.

Die Geschäfte Betten Froese, Bösl, Wölfle Moden, Buchhandlung Platzbecker, Optik und Schmuck Spengler, das Café Schwab, Café Seelenzeit, die Alte Apotheke und die Marktapotheke beteiligen sich mit verschiedenen Aktionen.

Stefan und Pius Spengler werden mit ihrem Personal vor dem Geschäft Optik/Uhren/Schmuck Spengler wieder die Schatzsuche anbieten. Außerdem kann man bei einer Goldschmiedevorführung der Goldschmiedemeisterin Katharina Diez und der Auszubildenden Lea Genitheim bei der Fertigung von Schmuckstücken über die Schulter schauen.

Bei der Buchhandlung Platzbecker findet um 19.30 Uhr die Prämierung der Fotos „Lost Places“ statt. Jeder Besucher kann sich schon jetzt bis zum 22. November für seinen Favoriten aus fünf Finalbildern, die in den Fenstern aufgestellt sind, entscheiden. Die Auswahl der eingereichten Fotos fand gemeinsam mit dem Fotoverein Mering statt. Außerdem wird es im Geschäft Livemusik mit Klavier und Cello geben.

Bei Haushaltswaren Bösl können die Besucher sowohl im Geschäft als auch im Freien Weihnachtsdekorationen und Geschenke anschauen und erwerben. Inhaberin Maria Bösl verrät, dass sie Engel, Kränze und Gestecke anbietet und dass in diesem Jahr die Farben Grün und Türkis neben Rot sehr gefragt seien. „Wenn das Wetter mitspielt, können die Kinder wieder mit den Pferden auf Rollen durch den Ort fahren. Außerdem wird es aus Treibholz gefertigte Engel vor meinem Laden geben“, fügt sie hinzu.

Lumina Moringa tritt in Mering auf

Betten Froese feiert sein 25-jähriges Bestehen und es gibt besondere Rabattaktionen dazu. Vor der Marktapotheke wird es heißen Punsch geben. Die Alte Apotheke bietet heißen Weihnachtstee mit Lebkuchen und Spekulatius kostenlos an. Außerdem können die Besucher Weihnachtsgewürze und -düfte für die Zubereitung von Getränken und Gebäck wie Zimt, Lebkuchen- und Glühweingewürz einkaufen.

Beim Café Schwab gibt es Orangenpunsch und bestimmt noch ein süßes Angebot wie die Quarkbällchen. Auch das Café Seelenzeit wird für kulinarischen Genuss mit entspannender Live-Musik sorgen. Es gibt zusätzlich winterlichen Punsch und vegane Burger, verrät Eva Huber. In der Hat Shot Bar unterhält Jerry Guitar mit Live Musik am Lagerfeuer. Die angebotenen Spezialitäten sind türkische Fleischpflanzerl vom Grill (Köfte), Kinderpunsch, weißer Glühwein und heißer Aperol.

Das Programm des Abends im Freien ist vielfältig und lädt die Besucher zum Verweilen und Genießen interessanter Aufführungen und Aktionen ein. Am Marktplatz wird bei gutem Wetter der beleuchtete LEW-Heißluftballon als besondere Attraktion stehen.

Auch die neunköpfige Truppe des TVM „Lumina Moringa“ unter Leitung von Miriam Berschneider zeigt gegen 17.30 Uhr am Marktplatz und gegen 19 Uhr im Bereich Schwab/Spengler ihre 20-minütige magische Feuershow. Sie treten mit choreographierten Gruppen als auch mit Solonummern mit brennenden Keulen, Seilen und Stäben auf.

Verkehr: Ab 17 Uhr bis Mitternacht gibt es im Bereich der Augsburger und Münchner Straße eingeschränkte bzw. vollständige Straßensperren. Die Umleitung für den Verkehr wird über die Kirchstraße erfolgen.

