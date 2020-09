vor 52 Min.

Das erwartet die Besucher bei der neuen Ausstellung in der Archivgalerie

Die Kunstspechte zeigen insgesamt 37 Bilder in der Archivgalerie. Die Eröffnung fand unter speziellen Bedingungen statt.

Von Michael Postl

Das größte Kunstwerk ist auch gleichzeitig das teuerste. 2,4 Meter lang und 1,2 Meter breit ist Rita Höflers Bild „Grenzenlose Weite“. Es ist bei der seit Freitag eröffneten Ausstellung „Grenzenlos“ des Friedberger Vereines Kunstspechte ausgestellt und vereint viele Blau- und Grüntöne, die den Panoramablick auf ein Gewässer vor einer Bergkette darstellen und weich ineinander übergehen. 1300 Euro verlangt die Künstlerin dafür, ausschlaggebend sei beim Preis immer das Renommee des jeweiligen Künstlers und wie viele seiner Bilder er bereits verkauft hat.

So erklärt es der zweite Vorsitzende der Kunstspechte, Jürgen Lindolf. Insgesamt bewegen sich die Bilder im unteren Preissegment, wie Lindolf sagt. Durchschnittlich knapp 300 Euro bezahlt man für ein Bild, aber um den Preis gehe es hier ohnehin nicht. „Wir geben Friedberger Künstlern eine Plattform“, sagt Lindolf.

Jürgen Lindolf eröffnet unter besonderen Umständen die aktuelle Ausstellung in der Friedberger Archivgalerie. Bild: Michael Postl

Mit drei Bildern am häufigsten vertreten sind Ingrid Warnatz, Susi Bernhard und Franz Reißner. Die beiden Letzteren waren auch am Freitag anwesend, als die Ausstellung unter erschwerten Bedingungen eröffnet wurde. Denn in den oberen Ausstellungsraum in der Friedberger Pfarrstraße waren nur zehn Personen zugelassen, darunter auch Roland Eichmann.

Bedarf an Kunst hat in der Pandemie zugenommen

In seiner Eröffnungsrede drückte der Bürgermeister seine Freude darüber aus, dass die ursprünglich fürs Frühjahr geplante Ausstellung nun doch stattfinden könne. Insbesondere sei ihm aufgefallen, dass der Bedarf an Kultur während der Pandemie zugenommen hat. Gerade deshalb sei es wichtig, derartige Kulturveranstaltungen wieder ins Programm aufzunehmen.

Auch der stellvertretende Vereinsvorsitzende Lindolf erklärte, dass er froh sei, die Bilder in diesem Jahr trotz Pandemie ausstellen zu können. Zudem wies Lindolf darauf hin, dass das Motto der Ausstellung „Grenzenlos“ sowohl eine negative als auch eine positive Konnotation habe. „Neben der Bedeutung unermesslich, losgelöst oder unendlich, kann man auch eine Maßlosigkeit damit verbinden“, erklärte Lindolf. Einige Künstler nahmen das Motto auch wörtlich und rahmten ihre Werke nicht ein. Zudem kam in den Titeln der Bilder immer wieder das Wort Grenze vor, auffällig oft geht es auch um die Grenzenlosigkeit des Meeres.

Ausstellung in Friedberg ist bis 27. September geöffnet

Franz Reißner, der in den Titeln seiner Bilder vor dem Zusatz „Grenzenlos“ jeweils ein Schlagwort wählte – Tote, Kinderleid und Corona – betonte die negative Seite der Grenzenlosigkeit. In einem seiner Bilder hält der Tod die Welt zwischen seinen Beinen, eine fatalistische Sicht auf die Welt, die kaum Grenzen kennt – außer eben den Tod. Einige Künstler integrierten jedoch auch das Thema Meer in ihre Gebilde. Unter den Titeln finden sich welche wie „Luft und Wasser“, „Grenzenlose Brandung“ oder „Meine Liebe zum Meer“.

Die Ausstellung in der Friedberger Archivgalerie läuft noch bis zum 27. September, geöffnet ist sie freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

