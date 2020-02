Das hat Johann Schmids Nachfolgerin am Gymnasium Friedberg vor

Plus Personalwechsel im Friedberger Gymnasium: Johann Schmid ist in Ruhestand gegangen. Seine Nachfolge tritt Annette Worm an. Hier verraten die beiden ihre Pläne.

Herr Schmid, was waren die schönsten Erlebnisse in Ihrer Zeit am Friedberger Gymnasium?

Johann Schmid: Die Schullandheimfahrten waren immer schön. Ein Highlight war der Abend in Naturwissenschaften im Jahr 1999. Schön waren auch unsere Musicals und die 25-Jahresfeier.

Und Ihre persönlichen Highlights?

Schmid: Dass ich die EDV so weit vorangebracht habe. In den Anfangsjahren war das noch sehr viel Handwerk. Und bei der IT ist es ja so: Kaum ist sie angeschafft, ist sie schon wieder veraltet. Das erforderte sehr viel Engagement und Eigeninitiative. Hier in der Schule ist ein großer Teil meiner Freizeit vergraben.

Annette Worm: Für mich sind die schönsten Erlebnisse, wenn unsere Abiturienten nach ihrem Abschluss schreiben, dass sie gut betreut wurden und sie sich bei uns wohlgefühlt haben.

Herr Schmid, welche Pläne haben Sie für Ihre Zeit nach der Schule?

Schmid: Ich lasse das auf mich zukommen. Ich habe keinen Plan A und keinen Plan B. Ich mag mich jetzt erst mal entspannen, denn ich bin die letzten Jahrzehnte immer am Limit gefahren. Ich möchte mal wieder in Ruhe lesen und Zeit mit meiner Familie, mit meinen Enkelinnen verbringen.

Meinen Sie nicht, dass Sie sich schnell langweilen?

Schmid: Man muss schauen, dass aus einer Lücke kein Loch wird. Es kommt dann auf, ob ich in ein Ehrenamt gehe oder etwas anderes mache. Aber jetzt möchte ich nicht von einer Verpflichtung in die nächste rein.

Welchen Rat geben Sie Ihrer Nachfolgerin in auf den Weg?

Schmid: Gelassenheit. Das Zitat von Augustinus trifft es ganz gut: „Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ Und es ist wichtig, dass man offen zu den Kollegen ist. Die Lehrerschaft ist nun mal eine Gemeinschaft unterschiedlicher Charaktere. Die verschiedenen Fächer sozialisieren schließlich auch ganz unterschiedlich: Die Naturwissenschaftler sind vielleicht rationaler als unsere Musik- oder Kunstlehrer. Lehrer sind nun mal sehr kritisch, manchmal auf Fehler konzentriert, auch selbstbewusst. Hier muss man schauen, wie man das alles unter einen Hut kriegt.

Das will Annette Worm am Friedberger Gymnasium ändern

Frau Worm, wie werden Sie Ihre neue Aufgabe angehen. Wird sich etwas ändern?

Worm: Zum einen werde ich Bewährtes übernehmen wie Bereiche der Schulorganisation und die Unterrichtsverteilung. Ich bin froh, dass ich auf diesen Erfahrungsschatz zugreifen kann. Zum anderen werden auf uns aber auch viele neue Aufgaben zukommen, die ich sicher nicht als Einzelperson, sondern nur im Team gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen lösen kann. Das werden beispielsweise die individuellen Lernzeiten und Förderungen sein. Da geht es um die Frage, wie man die einzelnen Schüler noch stärker fördern kann? Das wird immer wichtiger im Schulalltag. Und es geht um die Weiterentwicklung der Digitalisierung. Da sind wir in einem laufenden Prozess.

Wie sieht so eine Förderung dann aus?

Worm: Wir haben jetzt schon Förderstunden und -unterricht im G8. Um ganz individuell zu arbeiten, werden künftig aber auch weitere Möglichkeiten angedacht, wie beispielsweise Lernsprechstunden, in denen einzelne Schüler von Lehrern im Unterrichtsfach und in Bezug auf Lerntechniken beraten werden.

Wie sehen Sie die Entwicklung des Bildungssystems? Was ist gut, was schlecht?

Worm: Ich bin sehr für die Durchlässigkeit unseres gegliederten Schulsystems. Schüler haben so verschiedene Wege, um die Hochschulreife zu erreichen. Ich finde das sehr positiv. Aber das ändert auch unsere Situation am Gymnasium. Wir sehen, dass sich Schüler auf anderen Wegen zum Abitur oft leichtertun. Dadurch habe ich das Gefühl, dass sich der gymnasiale Weg im Wettbewerb der Schularten schwerertut. Spannend ist aber, dass sich durch die Digitalisierung im Schulalltag einiges verändert hat, der Unterricht ist ständig im Wandel.

So hat sich der Schulalltag am Gymnasium Friedberg geändert

Was hat sich im Schulalltag geändert?

Schmid: Die Schüler sind schon selbstbewusster geworden. Natürlich werden sie von außen verändert – durch die Medien und Smartphones. Das geht uns Erwachsenen ja auch so. Wir arbeiten nicht mehr ganz so konzentriert, weil wir dauernd schauen, wer jetzt wieder geschrieben hat. Außerdem ist der Wert, der Stellenwert der Bildung ein anderer geworden: Die Eltern fordern mehr Mitsprache. Das sehen Sie auch daran: Mit Bildung können Sie fast schon Wahlkampf machen. Das war früher nicht ganz so.

Was wünschen Sie sich für die Schule? Wo soll es hingehen?

Worm: Ich wünsche mir mehr Ruhe und Kontinuität in unserer schulischen Arbeit.

Ruhe von wem?

Worm: Ruhe in dem Sinne, dass neue Anforderungen konzeptionell entwickelt und umgesetzt werden können.

Schmid: Die Politik ist leider sehr kurzatmig. Wie beim G8 – da sind wir vor, zurück, wieder vor, wieder zurückgegangen. Bis wir neue Strukturen schaffen, bringt das nun mal eine Unruhe. Und dann ist in der Zwischenzeit schon wieder alles anders. Man braucht einfach einen langen Atem in der Pädagogik und eine klare Richtung, klare Aussagen. Die Schule ist Lebensraum für unsere Schüler. Das darf man nicht vergessen. Die verbringen einen Großteil ihres Lebens in der Schule.

Worm: Man braucht in der Schule wie im Leben einen roten Faden, an dem man sich entlanghangelt.

Was war und ist Ihnen als Lehrer und stellvertretender Schulleiter besonders wichtig?

Schmid: In Bezug auf die Kollegen war mir wichtig, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, sich gegenseitig respektiert und versucht, sich gegenseitig zu verstehen. Mit den Schülern suche ich einen guten Draht. Es soll ernsthaft, aber auch lustig sein. Die Rollenverteilung muss schon klar sein. Und es sollte gerecht zugehen. Mir war in meinen Fächern Physik und Mathematik wichtig, dass diese begreifbar sind. Facharbeiten beispielsweise habe ich deshalb immer mit etwas Praktischem verbunden. Ich habe das im wahrsten Sinne des Wortes mal die H-3-Methode genannt: Die Schüler sollen ihre Arbeiten mit den „3Hs“ – Herz, Hirn und Hände – lösen.

Worm: Das Entscheidende ist eine gute Lernatmosphäre. Die Schüler sollten wissen, dass sie immer zu einem kommen können, dass man sie unterstützt.

Was gefällt Ihnen am Friedberger Gymnasium besonders gut?

Schmid: Unsere Schüler. Man merkt, dass wir im ländlichen Einzugsgebiet sind. Die Schüler sind konzentrierter und lernwillig. Wir können erwarten, dass sie ihre Hausaufgaben machen. Die Unterrichtsatmosphäre ist still. Und sie grüßen in aller Regel. Außerdem ist die Ausstattung im Friedberger Gymnasium besser als zum Beispiel in unserer Nachbarstadt.

Worm: Das sehe ich auch so. Wir haben hier durchgängig sehr nette Schüler. Das heißt nicht, dass sie angepasst sind oder nicht kritisch denken. Das heißt, sie haben eine positive Arbeitseinstellung, sie sind bereit, sich auch außerunterrichtlich zu engagieren. Außerdem können wir uns dank einer guten Ausstattung fortentwickeln. Das macht das schulische Leben wesentlich leichter.

