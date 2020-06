vor 2 Min.

Das hat Merings neue Jugendbeauftragte Jessica Bader vor

Jessica Bader ist die neue Jugendbeauftragte, die sich in Kürze wohl auch hier am Skaterplatz den Meringer Jugendlichen vorstellen wird.

Plus Die 41-jährige Gemeinderätin engagiert sich schon lange in unterschiedlichen Bereichen für den Nachwuchs in Mering. Welche Pläne sie für ihr neues Amt hat.

Von Heike John

Schwimmtrainerin und Turnlehrerin, Sanitäterin, Schulweghelferin, Elternbeirätin und neuerdings Marktgemeinderätin. Jessica Bader zeigt vielfältiges Engagement in ihrem Ort und will sich nun auch in ihrem neuen Amt als Jugendbeauftragte für die Marktgemeinde Mering einbringen.

Mit Schwimmunterricht stieg die seit 2008 in Mering wohnhafte Familienfrau vor gut 25 Jahren in die Jugendarbeit ein. Seitdem macht es ihr viel Spaß, sich in den unterschiedlichsten Bereichen für Kinder und Jugendliche einzusetzen. Diese Bereitschaft brachte der frisch gebackenen Gemeinderätin nun das neue Amt der Jugendbeauftragten ein. „Es wird eine spannende Zeit“, zeigt sich die 41-Jährige überzeugt. Im neuen Marktgemeinderat vertritt sie die Unabhängige Wählergemeinschaft Mering (UWG). „Ich freue mich darauf, schon bald loslegen zu können“. In Kürze ist ein Treffen mit Baders Vorgängerin Elena Raab zur Übergabe geplant und es steht auch noch ein Besprechungstermin mit Bürgermeister Florian Mayer an.

Junge Menschen sollen sich in Mering einbringen

Sich für die Belange junger Leute einzusetzen, ist der Mutter zweier Buben im Alter von fünf und acht Jahren schon lange ein Anliegen. Schon damals im Schwimmverein war sie nicht nur als Trainerin aktiv, sondern organisierte auch verschiedene Freizeitangebote. „Was mir an der Kinder- und Jugendarbeit gefällt, ist es, den jungen Menschen etwas beibringen zu können. Gerade Kinder lassen sich so schön begeistern“, schwärmt sie.

Auch die Älteren will sie ernst nehmen und ihnen Gehör schenken. „Unsere Jugendlichen haben mit ihren jungen Jahren oft schon konkrete Vorstellungen, was man in ihrer Heimat in ihrem Sinne verbessern könnte“, ist Bader überzeugt. Seit vielen Jahren arbeitet die gelernte Industriekauffrau kontinuierlich mit Kindern und Jugendlichen zusammen, sei es in ihrer früheren Arbeitsstelle als Ausbilderin oder in ihrer Freizeit als Trainerin bei der Wasserwacht und im Meringer Turnverein. Dort ist sie nicht nur stundenweise in der Verwaltung aktiv, sondern auch als Übungsleiterin beim Mutter-Kind-Turnen und in der Ambérieu-Schule beim Wahlfach Sportarbeitsgemeinschaft.

Jessica Bader ist vielfältig im Einsatz

Ganz selbstverständlich ist es für sie, dass sie sich in den Einrichtungen ihrer Kinder engagiert und so ist sie stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende in der Ambérieu-Grundschule und Elternbeiratsvorsitzende im Kindergarten St. Afra.

Jessica Bader engagiert sich unter anderem als Trainerin bei der Wasserwacht. Bild: Alexander Kaya (Symbolbild)

Aus Kindern werden schnell junge Leute. Dies erlebt Bader nicht nur mit ihren eigenen Kindern, sondern auch bei ihrem Engagement in der Mini-Kirche der evangelischen Kirchengemeinde. Für diese ist sie seit Jahren auch beim Weltkindertag im Einsatz. „Die Idee dieses Spielefests finde ich einfach genial“, schwärmt sie. „Denn hier kann man das Potenzial Merings nutzen und gemeinsam etwas auf die Beine stellen“. Dies schwebt ihr auch als neue Jugendbeauftragte vor. Genügend Freizeitmöglichkeiten am Ort und die nötigen Räume für Kultur schaffen – das sind zwei ihrer Anliegen, die sie nun gemeinsam mit Jugendlichen in Mering umsetzen möchte. „Bis jetzt bin ich in verschiedenen Vereinen und Institutionen im Bereich der Jugendarbeit tätig und habe meinen kleinen Wirkungskreis.

Als Jugendbeauftragte von Mering freue ich mich nun auf den übergreifenden Einblick in die Arbeit der anderen“, erklärt sie. „Ich möchte wissen, was da gemacht wird und welche Möglichkeiten sich noch umsetzen lassen“.

Jessica Bader setzt auf eine gute Vernetzung, um vorhandenes Potenzial zu nutzen. „Ich werde schon bald meine Runden drehen und mich als neue Jugendbeauftragte vorstellen. Vor allem freue ich mich schon auf die konstruktiven Gespräche.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen