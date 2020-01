Das ist Schmiechens neues Prinzenpaar

Plus Melanie Dieser und Michael Bacher führen Schmiechen in die fünfte Jahreszeit. Die beiden sind nicht nur auf dem Parkett der Faschingsbälle ein Paar.

Das Faschingskomitee Schmiechen (FKS) startet mit Prinzessin Melanie II. und Prinz Michael I. in das närrische Jahr 2020. „Ein Leben ohne die fünfte Jahreszeit könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen“, verrät die 25-jährige Melanie Dieser, die seit zehn Jahren beim Faschingskomitee Schmiechen FKS dabei ist. Dass Prinz Michael Bacher sie als seine Prinzessin auserkoren hat, kommt nicht von ungefähr, ist Melanie auch im wahren Leben seine Lebensgefährtin. „Und mit ihr die schönste Zeit im Jahr zu teilen, ist einfach phänomenal“, verrät der 35-Jährige. Für Melanie, deren Mutter Christine in der Saison 1992/93 selbst Faschingsprinzessin gewesen ist und immer geschwärmt hat, wie schön die Zeit war, geht ein Traum in Erfüllung.

„Schmiechen eingeschneit – zum Après-Ski bereit“ heißt das Motto in der Faschingssaison 2019/20. Dies klingt wie ein umgekehrtes Motto zum vergangenen Jahr, da hatte es „Schmiechen on fire“ geheißen. Das Publikum brannte während der Auftritte mit der Garde und dem Prinzenpaar Prinzessin Sofia I. und Prinz Alex I. vor Begeisterung. „Auch heuer wird das Publikum wieder brennen“, versprechen Melanie und Michael. „Alles, was mit Winter oder Après Ski zu tun hat, also Eis, Skier, Hütten und viele Überraschungen mehr zaubern wir auf die Bühne“, lässt sich die 25-jährige Schmiechenerin in die Karten blicken.

Der Name der Prinzessin ist bis zum 11. November ein Geheimnis

Schon die Nominierung der Beiden war ein Hit. „Es ist bei uns so Brauch im FKS, dass der letztjährige Prinz seinen Nachfolger nominiert“, erklärt Michael. Prinz Alex Dieser (vergangene Saison), der Bruder von Melanie, nominierte deren Freund Michael. „Es ist ein streng gehütetes Geheimnis, wer dann die Prinzessin wird. Erst am 11. November in der Schmiechach-Halle wird dieses Geheimnis preisgegeben“, sagt der 35-jährige Prinz. „Zwar munkelte halb Schmiechen, dass ich die Prinzessin werde“, lacht Melanie, „aber keiner sprach es aus“.

Dem jungen Prinzenpaar steht die Freude auf den Fasching ins Gesicht geschrieben. Prinz Michael I., der außerhalb des Faschings als Disponent bei UPM in Augsburg arbeitet, war bereits im Alter von 16 im Komitee und zwischenzeitlich auch zweiter Präsident. „Aber Prinz war ich noch nie“, sagt er. „Mit meiner Herzensdame als Prinzessin wird das eine fantastische Saison“. Melanie, die im wahren Leben als Sachbearbeiterin bei der Diözese im Kindergartenbereich arbeitet, hat schon viele Jahre als Gardemädchen getanzt und freut sich auf die neue Herausforderung. „Unseren Prinzenwalzer tanzen wir auf ‘So liab hab i di´ von Andreas Gaballier“, verrät sie. Fetzig wird es dann bei „Achterbahn“ von Helene Fischer oder „Halli hallo“ von Andreas Gaballier. Choreografiert haben die Beiden selbst, „mehr Melli als ich“, gesteht Michael mit einem Lachen. „Schließlich war sie jahrelang Gardemajorin und kennt sich aus.“ Und wenn´s haperte, half Trainerin Steffi Schneider aus.

Melanie und Michael trainieren seit August für den Schmiechener Fasching

Bereits im August begannen Melanie und Michael mit dem sehr aufwendigen Training. „Tanzen tun wir auch privat gern“, lächelt Melanie. „In unseren Auftritt stecken wir ganz viel Arbeit und Herzblut rein“, versprechen die Beiden einhellig. Die Proben finden zweimal wöchentlich statt. Das heißt, mit allem Drum und Dran stecken in einer Saison über 150 Stunden hartes Training – zusätzlich zu Besprechungen und Sitzungen. Die Mädels und Jungs vom FKS sind alle mit Leidenschaft dabei. „Unsere Begeisterung hält den Verein am Leben“, verrät Michael. In diesem Jahr kann sich der FKS über Zulauf wahrlich nicht beklagen. „Wir haben 13 Gardemädels“, verrät die Prinzessin. Der Zusammenhalt und gemeinsame Spaß ist die Motivation der Beiden.

Los geht es mit einem Gardetreffen Ende Januar. Dann kommen die Umzüge und Auftritte bei anderen Faschingsgesellschaften, in Altenheimen oder in Gaststätten. „Da müssen wir uns immer auf das jeweilige Publikum einstellen“, sagt Michael. Aber er verrät: „Ich fiebere bei einem Auftritt im Altenheim genauso stark wie bei einem Auftritt bei uns in der Schmiechach-Halle.

Aber bevor es so weit ist, lockt erst mal die Prunk- und Stunksitzung am 25. Januar um 20 Uhr in die Schmiechach-Halle. Die Karten sind im Vorverkauf für zwei Euro unter Telefon der Telefonnummer 0151/57645101 oder für drei Euro an der Abendkasse erhältlich. Kinder bis zu zwölf Jahren sind frei.

Weitere Informationen und aktuelle Auftritte unter: https://fks.schmiechen.de/ oder auf Facebook bei Faschingskomitee Schmiechen

