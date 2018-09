11:27 Uhr

Das ist am Mega-Wochenende in Friedberg geboten

Herbstmarkt, Freiwilligenmesse, Nachhaltigkeitsfestival und Marktsonntag: Das ist am Samstag und Sonntag in Friedberg geboten

Herbstmarkt bei Segmüller

Mehr als 20 Kunsthandwerker, viele Direktvermarkter, Vereine und Kulturschaffende stellen sich am 22. und 23. September beim Herbstmarkt des Wittelsbacher Landes in Friedberg vor. Auf dem Parkplatz des Möbelhauses Segmüller lassen sich Kunsthandwerker aus dem Landkreis über die Schulter schauen. Zusehen kann man beim Töpfern, Schmuck-Gestalten, Schneidern, Drechseln oder Charivari-Fertigen. Direktvermarkter bieten ihre Produkte an. Im Rahmen des Projekts „Na(h) Gut –: Nah kaufen, gut essen“ kann man unter anderem auch selber buttern. Zudem gibt es ein buntes und kostenloses Rahmenprogramm mit Kinderschminken, Schiffschaukel und Livemusik von Bands und Blaskapellen. Der Herbstmarkt öffnet am Samstag von 9.30 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Marktsonntag in Friedberg

Am Sonntag ist Markt in Friedberg. Beim Matthäusmarkt in Friedberg bieten Händler allerlei Nützliches, Haushaltswaren, Bekleidung und vieles mehr an. Der Markt ist von 10.00 - 18.00 Uhr geöffnet. Die Geschäfte in Friedberg dürfen von 12.00 - 17.00 öffnen.

Synergie-Festival auf dem Marienplatz

Am Sonntag, 23. September, wird der Marienplatz von 13 bis 19 Uhr zum „Kraftwerk“. Unter dem Motto „Synergie“ stellen Vereine, Verbände, Institutionen und Firmen ihre Beiträge vor zu den Themen Energiesparen, Nachhaltigkeit und Konsumverhalten. Der Eintritt ist frei. Das Theater Eukitea zeigt mit „Let’s go!“ ein Stück zum Thema „Bewusste und nachhaltige Mobilität“. Außerdem werden eine Podiumsdiskussion, weitere Beiträge zur Unterhaltung und ein abendliches Konzert auf der Bühne dargeboten. Stände laden zum Mitmachen, Ausprobieren, Experimentieren und zum Austausch ein. Geboten werden kreative Anstöße im Umgang mit den Themen Energie, Mobilität und Konsum. Die E-Mobility-Roadshow der LEW stellt verschiedene Elektrofahrzeuge vor, Fahrräder und Segways können getestet werden. Die Fachstelle für Klimaschutz des Landratsamtes Aichach-Friedberg beteiligt sich in Kooperation mit der Medienzentrale Aichach-Friedberg unter anderem mit verschiedenen Mitmach-Aktionen wie dem Energiefahrrad, einem Strommesskoffer und einem „Kochsack“. Die Umweltstation Augsburg ist im Forscherrat für Kinder vertreten. Als „Ladestationen“ präsentieren sich ein Gastronomiebereich mit Lounge sowie die Wasserbar der Stadtwerke Friedberg. Veranstalter des Festivals ist die Stadt Friedberg mit Unterstützung des Regionalen Klimaschutzmanagements. Gefördert wird die Veranstaltung durch das Landesamt für Umwelt in Augsburg und das Bayerische Wirtschaftsministerium. Infos im Internet unter www.friedberg.de

Freiwilligenmesse

Die Freiwilligenmesse findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr in der Friedberger Stadthalle statt.

26 Vereine und Organisationen präsentieren die Vielfalt des Ehrenamtes. Die Engagement-Angebote kommen aus den Bereichen Soziales, Natur- und Umweltschutz, Gartenbau, Asylhilfe, Katastrophenschutz, Sport, Selbsthilfe und Kultur. Schirmherr ist Landrat Dr. Klaus Metzger. Veranstalter ist die Freiwilligenagentur des Landkreises, die alle Interessierten herzlich zu einem Besuch der Messe einlädt.

Im Landkreis Aichach-Friedberg hat das Ehrenamt eine große Tradition. Viele Bürgerinnen und Bürger sind bereits in Vereinen, privaten Initiativen und bei Projekten engagiert. Es gibt jede Menge Möglichkeiten sich gesellschaftlich einzubringen. Fast zu viele um nicht den Überblick zu verlieren. Frauen, Männern und Jugendlichen, die sich engagieren möchten, bietet die Freiwilligenmesse die Gelegenheit, sich rasch und unbürokratisch über das breite Angebot an Freiwilligenarbeit zu informieren. Darüber hinaus gibt es Informationen, Begegnungen, Fortbildungsangebote und Vermittlung für interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Rahmenprogramm: 11.00 Uhr Eröffnung der Messe durch Schirmherr Landrat Dr. Metzger, 12.00 Uhr Vortrag „Neu im Ehrenamt“, Freiwilligenagentur und Bildungsbüro.

