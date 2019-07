vor 57 Min.

Das marode Stadtarchiv bekommt Hilfe

Der Bund fördert die Sanierung verschimmelter Dokumente des Friedberger Stadtarchivs. Es muss viel bewältigt werden.

Von Ute Krogull

Die Koordinationsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts aus Berlin (KEK) überbrachte der Stadt Friedberg eine erfreuliche Nachricht: Die Sanierung von Archivgut in Friedberg wird in den kommenden drei Jahren mit bis zu 22500 Euro gefördert, so die Stadt Friedberg in einer Pressemitteilung.

2016 hatten die Mitarbeiter im Stadtarchiv darauf aufmerksam gemacht, dass Teile des Archivguts mikrobiell befallen sind. Eine umfangreiche Gesamtanalyse ergab, dass es sich dabei um einen Alt-Schimmelbefall handelt, dessen Ursache in der früheren Lagerung der Bestände zu finden ist.

Davon betroffen sind auch wichtige Kernbestände der Stadtgeschichte, die dringend erhaltenswert sind. Der Kultur- und Sportausschuss beschloss daher eine schrittweise Sanierung (wir berichteten), die nun auch vonseiten des Bundes gefördert wird.

Die Friedberger Dokumente reichen bis ins Jahr 1645 zurück

2500 bis 3000 Stunden dauert es, einen der alten Bände mit den Friedberger Stadtkammerrechnungen zu restaurieren. Die Dokumente, die bis in das Jahr 1645 zurückreichen, drohen zu zerfallen.

Um die befallenen Bestände wieder nutzbar zu machen, müssen die Unterlagen zunächst gereinigt und stabilisiert werden. Diese Archivalien mussten, nachdem der Befall entdeckt war, für die Nutzung gesperrt werden, um sie selber und die Nutzer zu schützen. Die Restauratoren tragen Handschuhe und Atemmasken, am besten ist laut Stadtarchivar Matthias Lutz ein Ganzkörperanzug.

Die betroffenen Dokumente lagern in einem „Quarantäneraum“ im Erdgeschoss des alten Archivgebäudes an der Pfarrstraße, weil das Museumsdepot nicht verseucht werden darf. Um das Gedächtnis der Stadt zu retten, muss jeder Buchblock aufgetrennt werden, jede Seite wird dann abgesaugt, mit Schwämmen und Pinseln gereinigt und mit Japanpapier stabilisiert.

Die Stadt Friedberg plant 15.000 Euro im Jahr ein

Zu den beschädigten Kernbeständen zählen unter anderem Stadtkammerrechnungen und Ratsprotokolle aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Im Doppelhaushalt 2019/2020 wurden für die Arbeiten jeweils 15.000 Euro eingeplant, für 2021 noch einmal derselbe Betrag.

In der Zwischenzeit hat auch das KEK bestätigt, dass die Sanierungsarbeiten an den Archivunterlagen in den nächsten drei Jahren mit 50 Prozent von staatlicher Seite unterstützt werden. Die Stadt Friedberg darf von dieser Seite mit einer Förderung von bis zu 22 500 Euro rechnen.

Diskutiert wird unabhängig davon der Standort des Friedberger Archivs. Die alte Knabenschule an der Pfarrstraße gilt laut Lutz unter konservatorischen Gesichtspunkten als ungeeignet. Denkbar wäre ein anderer Standort in der Stadtmitte oder ein Anbau an das Museumsdepot im Business Park nahe dem Friedberger See.

