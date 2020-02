Das perfekte Kostüm für den Meringer Weiberfasching

Plus Seit 15 Jahren beteiligt sich Eva Spengler mit ihrer Gruppe beim Weißwurstfrühstück am Marktplatz. Auch diesmal haben sie sich eine Überraschung ausgedacht.

Dschungelkönigin, Schaumbad, Wilderer, Rocker oder Heino, das waren nur einige der vielen Verkleidungen, für die sich die achtköpfige Frauentruppe um Eva und Carolin Spengler schon entschieden hatte. Jetzt ist die Gruppe dabei, ihre diesjährige Maske zu planen. Was es genau ist, wollen sie nicht verraten. Man kann es im Kino ganz frisch zubereitet kaufen, und es ist bei Kindern und Erwachsenen beliebt.

Bis 16. Februar möchten sie die Kostüme fertiggestellt haben. Beim Umzug werden sie aber nicht mitlaufen, weil man sonst so wenig mitbekommt. Als Zuschauer wollen sie am Straßenrand stehen und zuschauen. „Vor 15 Jahren ging ich mit meiner Freundin Maria Ferschke allein und noch ohne Verkleidung zum Hof der Metzgerei Reich“, erzählt Geschäftsinhaberin Eva Spengler. Damals gab es das große Partyzelt auf dem Meringer Marktplatz noch nicht. Die Gruppe sei von Jahr zu Jahr größer geworden. Inzwischen sind es acht Frauen im Alter von 25 bis 70 Jahren, die sich pünktlich um 9 Uhr beim Geschäft treffen und nach einem Glas Prosecco zum Marktplatz weiterziehen.

Seit drei Jahren ist auch Carolin Spengler, die Ehefrau von Sohn Stefan, mit von der Partie. „Im Januar wird bei einem Treffen schon die nächste Maske besprochen, aber über WhatsApp noch zehnmal abgeändert“, verrät sie lachend. Es gab die Ideen Fischer, Die 20er-Jahre, Cocktails, bis die endgültige Entscheidung fiel. Außer einer Kopfbedeckung wollen alle Teilnehmerinnen ein T-Shirt, Hose, Rock oder Kleid tragen. Auf dem T-Shirt oder Kleid und in den Haaren werden die „weißen Körner“ angebracht. Eventuell komme noch roter Tüll in das Haar, schlägt Eva Spengler vor.

Gemeinsam mit Schwiegertochter Carolin, Maria Kamm, Maria Ferschke, Elfriede Huber, Susi von Bartschikowski und deren Töchtern Anna und Julia bilden sie eine lustige Truppe, die bis zum Schluss im großen Zelt gemeinsam feiern.

Danach geht es weiter in die Eisdiele zu Kaffee und Kuchen. Da diese aber momentan wegen Renovierung geschlossen ist, müssen sie sich ein Ausweichcafé suchen, bevor der Abend in einer Pizzeria oder einem anderen Meringer Restaurant zu Ende geht. „Am Weiberfasching haben wir im Geschäft frei. Abends kommen dann unsere Männer zum Essen nach“, erklärt Eva Spengler.

Sie kenne die anderen Teilnehmerinnen der Gruppe durch die Andechs-Wallfahrt, an der sie seit Jahren teilnimmt. Meist braucht die Gruppe zwei Treffen, um alle Details zu besprechen und die Masken perfekt vorzubereiten. Als Dschungelköniginnen ließen sie sich grüne T-Shirts im angrenzenden Geschäft drucken, besorgten sich einige Spinnen und Blumen aus Plastik beim Drogeriemarkt Müller. Für das Schaumbad mussten sie sich weiße Luftballone zu einer langen Schlange drehen und befestigten daran eine gelbe Badeente. „Als Heino waren wir ganz in Schwarz gekleidet, trugen eine dunkle Brille und eine blonde Perücke“, erinnert sich die Geschäftsfrau zurück. Beim ersten Treffen bringt jeder sein geplantes Kostüm mit und präsentiert es den anderen. Leider muss in diesem Jahr eine Teilnehmerin fehlen, die an diesem Tag eine Prüfung schreibt.

Das große Faschingstreiben zum Weiberfasching findet am Meringer Marktplatz ab 9 Uhr im Partyzelt statt. Es spielt die Band 4 good News.