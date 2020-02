Das sagen Liberale in Aichach-Friedberg zum politischen Beben in Erfurt

Plus Das Urteil der FDP-Basis zur Ministerpräsidentenkür in Thüringen fällt zwiespältig aus. Hat der Coup der AfD Auswirkungen auf die Wahl in Aichach-Friedberg?

Blankes Entsetzen auf der einen Seite, der Wunsch nach einer Debatte mit Augenmaß auf der anderen: An der FDP-Basis im Wittelsbacher Land gehen die Meinungen über die Ministerpräsidentenwahl in Erfurt auseinander.

Dass sich dort ein Liberaler von der AfD auf den Chefsessel hieven ließ, könnte negative Auswirkungen auf die Kommunalwahl im Wittelsbacher Land haben, fürchtet der FDP-Kreisvorsitzende Karlheinz Faller. „Ein bisschen mehr Ruhe, Vernunft und Zuversicht wären sicher hilfreicher als Spontan-Erregung und Endzeit-Hysterie, um die Spaltung in unserer Gesellschaft zu überwinden“, wünscht sich dagegen der Aichacher Stadtrat Patrick Kügle.

Den Rechtspopulisten auf den Leim gegangen

Wie berichtet, hat sich der Thüringer FDP-Politiker Thomas Kemmerich am Mittwoch mit den Stimmen der AfD zum neuen Regierungschef des Bundeslandes wählen lassen. Am Donnerstag folgte die Kehrtwende: Kemmerich kündigte nach massiver Kritik quer durch die Parteien seinen Rücktritt an, um die Weg für Neuwahlen freizumachen.

Erleichtert reagierte am Nachmittag der Kreisvorsitzende Faller auf die Nachricht aus Erfurt: „Liberale Werte wie Weltoffenheit, Toleranz, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung stehen im fundamentalen Gegensatz zu dem was Herr Höcke und die AfD an Positionen vertreten.“ Auch für die Mitglieder der FDP in Aichach Friedberg sei daher der Gedanke an eine Regierung unter liberaler Beteiligung, die nur mit Zustimmung der rechtspopulistischen AfD hätte reagieren können, schwer zu ertragen gewesen. Jetzt sieht Faller nun alle demokratische Parteien gefordert, um die Situation zu lösen.

Friedberger Stadträtin Böhm wünscht sich klare Worte

Die Friedberger FDP-Stadträtin und Bürgermeisterkandidatin Cornelia Böhm hätte sich bereits am Mittwoch deutlichere Worte von der Parteiführung gewünscht, wie man es nach ihrer Einschätzung sonst von Christian Lindner gewohnt sei. „Es ist schlimm, wenn einer aus Machtgier oder Dummheit ein demokratisches System außer Kraft setzen kann“, kritisiert sie das Verhalten ihres Parteifreundes Kemmerich.

Böhm hat die Sorge, dass die Erfurter Landespolitik in den kommenden Wochen vor der Kommunalwahl noch nachhängen werde. Sie findet es schade, dass vermutlich viele dies nicht trennen könnten, und hofft auf die Solidarität der Mitbewerber und Wähler. „Das war der Alleingang eines Einzelnen“, versichert die Friedbergerin. Trotz der Vorgänge in Erfurt werde sie aber nicht aufgeben.

Für FDP-Politiker Patrick Kügle ist das Demokratie

Ihr Aichacher Kollege Patrick Kügle erinnert jedoch daran, dass die AfD als demokratische Partei zu gelten habe, solange sie nicht als grundgesetzwidrig verboten sei. „Was im Erfurter Landtag stattgefunden hat, ist eine freie demokratische Wahl, die ein bürgerlicher Kandidat gewonnen hat. Die aktuelle Situation ist sicher nicht schön – und es ist sicher nicht einfach für Kemmerich“, findet er: „Doch auch das ist Demokratie!“ Zudem habe sich Kemmerich unmissverständlich vom AfD-Rechtsaußen Höcke und dessen Partei distanziert.

Kügle hält es für bedenklich, wenn bürgerliche Politiker nicht mehr kandidieren würden, nur um nicht von der AfD gewählt zu werden. „Wenn Dinge nicht mehr angesprochen werden dürfen, aus Angst, ein AfD-Anhänger könnte mitklatschen, beginnt die Zensur unserer Demokratie“, findet der Aichacher.

